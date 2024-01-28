Шольц призвал Европу расширить поддержку Украины

По данным канцлера, в бюджете ФРГ на 2024 год свыше 7 млрд евро выделено для поддержки Украины - это более половины от общего объема помощи европейских государств. Шольц ожидает увеличения вклада и от других стран ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную помощь Украине. В связи с проблемами, возникшими у президента США Джо Байдена при проведении через Конгресс нового пакета мер поддержки Киева, сторонники Украины сейчас находятся в очень сложном положении, заявил Шольц в воскресенье, 28 января, в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому, по его словам, в Европе необходимо говорить о том, "как каждый может увеличить и расширить свой вклад".

В отличие от Германии, военная поддержка Украины со стороны других европейских стран зачастую ограничена, отметил немецкий канцлер. Он добавил, что правительство ФРГ уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины - это на данный момент составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. От остальных стран ЕС Шольц также ожидает увеличения своего вклада.

По словам главы германского правительства, президент России Владимир Путин должен осознать, что его расчет просто дожидаться, пока поддержка Украины ослабнет, не сработает. В этом контексте твердость также является важным фактором, способствующим скорейшему установлению мира в Украине, уверен Олаф Шольц.

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