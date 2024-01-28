  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Шольц призвал Европу расширить поддержку Украины

Евгений Жуков
28 января 2024 г.

По данным канцлера, в бюджете ФРГ на 2024 год свыше 7 млрд евро выделено для поддержки Украины - это более половины от общего объема помощи европейских государств. Шольц ожидает увеличения вклада и от других стран ЕС.

https://p.dw.com/p/4blVz
Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Ruffer/Caro/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную помощь Украине. В связи с проблемами, возникшими у президента США Джо Байдена при проведении через Конгресс нового пакета мер поддержки Киева, сторонники Украины сейчас находятся в очень сложном положении, заявил Шольц в воскресенье, 28 января, в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому, по его словам, в Европе необходимо говорить о том, "как каждый может увеличить и расширить свой вклад".

В отличие от Германии, военная поддержка Украины со стороны других европейских стран зачастую ограничена, отметил немецкий канцлер. Он добавил, что правительство ФРГ уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины - это на данный момент составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. От остальных стран ЕС Шольц также ожидает увеличения своего вклада.

По словам главы германского правительства, президент России Владимир Путин должен осознать, что его расчет просто дожидаться, пока поддержка Украины ослабнет, не сработает. В этом контексте твердость также является важным фактором, способствующим скорейшему установлению мира в Украине, уверен Олаф Шольц.

Смотрите также:

Как Украина хочет вернуть беженцев и где Киев найдет деньги

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

DW News - Diskussion mit Gast und Bericht aus Auschwitz

РФ пытается наступать и обстреливает Украину, новая стратегия США по войне (27.01.2024)

РФ пытается наступать и обстреливает Украину, новая стратегия США по войне (27.01.2024)

В Белом доме разрабатывают новую стратегию по войне в Украине. Об этом стало известно изданию The Washington Post. Она не предусматривает отвоевания территорий, которые захватила Россия. Ее цель - помочь ВСУ отразить наступления российской армии, усилить оборонный потенциал и украинскую экономику. Тем временем Москва пытается наступать. А также другие темы - в эфире DW.
27 января 2024 г.38:38 мин.
external

Евросоюз готовится начать переговоры с Молдовой и Украиной

Евросоюз готовится начать переговоры с Молдовой и Украиной

Еврокомиссия готовится к переговорам о вступлении в ЕС Украины и Молдовы — начался скрининг законодательства двух стран. В Кишиневе ожидают, что скрининг завершится не позднее осени, когда и начнется сам переговорный процесс. Эксперты считают, что гармонизация законодательной базы с европейской - залог здоровой бизнес-среды. А что от сближения с ЕС ждут сами предприниматели?
Экономика и бизнес19 января 2024 г.03:07 мин.