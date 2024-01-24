Очередной саммит ЕС обсудит увеличение военной помощи Киеву

Одной из тем очередного саммита Евросоюза станет увеличение военной помощи Украине в ее борьбе против российского вторжения. "Этот вопрос будет включен в повестку дня Брюсселя чуть более чем через одну неделю", - заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, 24 января, официальный представитель правительства Германии.

Шольц призвал страны ЕС увеличить военную помощь Украине

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь призвал государства Европы увеличить масштабы помощи Украине. Запланированная до сих пор на 2024 год помощь стран ЕС пока недостаточна, заявил Шольц в интервью еженедельнику Die Zeit. "Европе необходимо обсудить, какой вклад сможет внести каждая страна, чтобы мы могли значительно расширить поддержку", - отметил он.

По словам канцлера, более половины военной помощи ЕС Украине в настоящее время приходится на Германию. При этом ФРГ не сможет стать главным поставщиком оружия Киеву в случае отказа США от дальнейшей поддержки, другие страны Евросоюза должны значительно увеличить свой вклад, подчеркнул Шольц.

В середине января стало известно, что Германия выделит на военную помощь Украине в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ по результатам телефонного разговора Шольца с президентом США Джо Байденом. Лидеры Германии и США в разговоре "отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины" в то время, когда она продолжает обороняться от агрессии РФ, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

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