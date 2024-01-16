"Формула победы" для ВСУ: кто в Европарламенте за и против

Бурная дискуссия о военной помощи Украине прошла в Европарламенте во вторник, 16 января, на первой пленарной сессии 2024 года. "Увлекательными и страстными" назвала дебаты их участница - глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лабиб. Шквал критики обрушился на Европейский Союз со всех сторон - как от депутатов, с начала полномасштабного вторжения требующих ускорить и расширить поставки вооружений Киеву, так и от известных поклонников абстрактного дипломатического и политического "решения конфликта в Украине". Многие подчеркивали, что наступил поворотный, экзистенциальный момент для Европы, прозвучало даже сравнение с 1938 годом.

"Формула победы" для Украины

Сторонники Украины в Европарламенте привели новую "формулу победы": 0,25 процента ВВП. Именно столько, с их точки зрения, странам достаточно было бы выделять ежегодно для поражения России в войне. "Если бы евроатлантическое сообщество и все остальные государства-единомышленники, приверженные окончательной победе Украины над агрессором, выделяли до победы в войне всего лишь скромные 0,25% ВВП на поддержку Украины, это дало бы примерно 120 млрд евро в год, что более чем достаточно для обеспечения отсутствия нежелательных сбоев в способности украинских военных давать отпор агрессору", - заявил замглавы делегации Европарламента по связям с Парламентской ассамблеей НАТО Свен Миксер. По мнению эстонца, все союзники Киева должны взять на себя в этой сфере твердые обязательства, аналогичные двухпроцентному уровню расходов на оборону членов Североатлантического альянса.

Подобной же точки зрения придерживается и парламентский докладчик по России Андрюс Кубилюс. Его расчеты показывают, что если все страны НАТО и ЕС выделят на военную помощь Киеву не менее чем 0,25 процента от своего ВВП, то Украина победит. "Объединенный Запад в 25 раз сильнее России и у него есть экономическая мощь, чтобы помочь Украине победить в войне. Однако этого не происходит", - констатировал литовский депутат.

Андрюс Кубилюс Фото: European Union 2024

Он привел и другую статистику. В 2023 году Россия потратила на войну в Украине более 100 млрд евро или 6 процентов ВВП, а Украина, при всей помощи Запада, потратила на свою оборону 80 млрд евро, выделив 25 процентов своего ВВП. Военная помощь ЕС для Украины составила всего 0,075 процента от ВВП, в то время как США, по словам Кубилюса, "справились с задачей чуть лучше" - 0,1 процента. Разброс по странам Евросоюза велик. Например, Литва и Эстония поддержали ВСУ на 1,4 процента ВВП, Германия увеличила эту статью расходов до 0,5 процента, при этом Франция потратила на военную помощь Украине лишь 0,02 процента ВВП.

Чтобы победить "террористическое государство Россия", объем военной поддержки Запада должен значительно превысить растущие военные расходы Москвы, считает другой литовский депутат. "Недостаточные военные поставки могут привести к поражению Украины и, как следствие, к разрушению западной системы безопасности, - заявил Пятрас Ауштрявичюс. - Давайте сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. И сделаем это сейчас".

"Мантра" больше не работает

Успокаивать свою совесть, произнося одну и ту же "мантру" о том, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, - недостаточно, вторили друг другу критически настроенные европарламентарии. "Мало просто на словах поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Мы должны, наконец, вернуться к формулировке Марио Драги по спасению евро и поддержать Украину, "чего бы это ни стоило", - процитировал экономиста Михаэль Галер (Michael Gahler). Он напомнил о кризисе евро в 2009-2012 годах, когда Драги возглавлял Европейский центробанк."Тогда мы не могли позволить себе потерять евро. Теперь мы не можем позволить себе потерять Украину", - настаивает немецкий парламентарий.

Он призвал страны ЕС как можно скорее разместить долгосрочные заказы в обороной промышленности, нарастить мощности, нанять персонал и поставлять Украине все, что возможно. "Поговорите с третьими странами об отсрочке согласованных поставок в государства, не находящиеся в состоянии войны, чтобы фактическое производство, например, 155-миллиметровых снарядов могло быть полностью поставлено в Украину", - указал он. Обратился Галер и к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с призывом прекратить "лично блокировать поставки ракет Taurus, в то время как большинство депутатов бундестага и экспертов поддерживают их передачу Киеву.

Натали Луазо Фото: European Union 2024

В ЕС звучит слишком много обещаний и пустых лозунгов, давно пора перейти от слов к делу, настаивают европарламентарии. "Я устала все время слушать про веские причины на то, чтобы все делать медленнее и меньше, чем надо", - возмутилась глава парламентского подкомитета по обороне и безопасности француженка Натали Луазо. - Пока исход выборов в США не решен, нельзя терять ни минуты". Она призвала действовать столь же быстро и сплоченно, как во время пандемии коронавируса, поскольку "угроза уже на пороге".

"Каждый патрон, который мы производим для Украины, - это бесценная инвестиция в нашу собственную безопасность", - резюмировала замглавы парламентского комитета ассоциации "ЕС-Украина" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Kramon-Taubadel).

Аргументы правых и левых противников поставок вооружений Киеву

Продолжающиеся призывы к военной поддержке Украины неприемлемы, заявил немецкий депутат, состоящий в партии "Альтернатива для Германии" Бернхард Зимниок (Bernhard Zimniok) . По его словам, "больше нет ни одного серьезного эксперта, который видел бы хоть малейший шанс на победу Украины". Украинское контрнаступление провалилось, военного решения у этой ситуации нет, "и рано или поздно придется искать дипломатическое решение", считает словацкий парламентарий Милан Ухрик: "Мы должны, наконец, начать стремиться к миру, а не к увеличению поставок оружия".

Украина зашла в тупик, заявила представительница Левой группы в Европарламенте Клэр Дейли, отметив "потрясающую глупость" лидеров ЕС и призвав их "прекратить безумие". "Единственные, кому вы помогаете, - это акционеры оружейных компаний", - заявила ирландка.

По мнению немецкой депутатки Озлем Алев Демирель (Özlem Alev Demirel) от той же Левой группы, теперь и украинский народ "все больше осознает, что решение проблемы лежит не на поле боя". "Нет, необходимо срочно найти политическое решение и положить конец войне", - заявила зампредседателя парламентского подкомитета по обороне, не указав как.

Мик Уоллес Фото: European Union 2024

Ирландец Мик Уоллес опять-таки от Левой группы полагает, что войну можно было предотвратить, "но мы не хотели мира, мы хотели войны". "Стремясь нанести ущерб России, мы потратили впустую миллионы евро налогоплательщиков ЕС",- считает парламентарий. А словацкий депутат Мирослав Радаковский вообще заявил, что война в Украине - это проблема Соединенных Штатов, а "ЕС - лишь вассал США". Он призвал "начать мирные переговоры, но без американцев" и остановить "убийство славян". В ответ на критическую реплику из зала он выкрикнул: "Заткнись!", за что получил замечание от вице-спикера.

"На кону - судьба поколений"

"Ого! Как активизировались агенты Путина, это что-то новое!" - съязвила еще одна замглавы подкомитета по обороне Раса Юкнявичене, сорвав аплодисменты. Она убеждена, что эта война в первую очередь продемонстрирует, "способны ли демократии вообще принимать необходимые решения и защищаться". "Поражение Украины обойдется нам бесконечно дороже денег, необходимых для ее победы, - подчеркнула она. - На карту поставлена судьба будущих поколений. Мы намного сильнее, чем морально прогнивший режим Путина".

Представители Совета ЕС и Еврокомиссии заверили, что Украина - по-прежнему топ-приоритет для Евросоюза и пообещали наращивать военную помощь Киеву "да, столько, сколько потребуется!". "Говорить обратное - значит играть на руку Путину, который через своего министра иностранных дел уже дал понять, что на Украине не остановится", - сказала Хаджа Лабиб. Она напомнила, что от Киева до Страсбурга лишь 2000 километров.

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