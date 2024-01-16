Евросоюз проводит аудит военной помощи Украине

Проверка переданного Украине оружия была организована Брюсселем в ответ на заявления некоторых стран ЕС о недостаточных объемах поставок.

Европейская служба внешних связей (EEAS) проводит аудит вооружений, переданных странами ЕС Киеву после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом во вторник, 16 января, сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По словам одного из собеседников издания, проверка будет опираться на "материалы, предоставленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS". Подобное требование Брюсселя уже встретило сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные, отметил дипломат. Служба планирует представить свои выводы перед саммитом ЕС, который пройдет 1 февраля.

Шольц потребовал сравнить военные поставки стран ЕС

Решение о проведении аудита последовало за заявлением канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), который на прошлой неделе потребовал подсчитать и сравнить военные поставки европейских стран Киеву.

"Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы", - заявил Шольц после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине 8 января. Самое позднее к саммиту ЕС 1 февраля "мы должны получить как можно более точное представление о том, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", сказал глава германского правительства,

Его комментарии перекликаются с аналогичными замечаниями официальных лиц из других стран ЕС по поводу масштабов военных поставок, обещанных Украине союзниками, отмечает FT.

Помощь Германии Украине превысила 17 млрд евро

Германия занимает второе место в мире по объемам военной помощи Украине после США. По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Берлин оказал Киеву военную поддержку более чем на 17 миллиардов евро. Это в пять раз больше, чем Дания - второй по объемам помощи донор среди стран ЕС.

Военная помощь Вашингтона Киеву с начала полномасштабного российского вторжения составила почти 44 млрд евро.

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