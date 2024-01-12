Пентагон не смог проконтролировать всю военную помощь Киеву

Поставленное Украине американское вооружение на сумму около 1 млрд долларов не отслеживались должным образом, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

Министерство обороны США не смогло полностью выполнить требования, касающиеся мониторинга конечного использования поставляемых Украине вооружений. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона , опубликованном в четверг, 11 января.

В нем отмечается, что по состоянию на 2 июня 2023 года не была проведена в срок инвентаризация оружия и военной техники на сумму более 1 млрд долларов, или 59 процентов от общего объема поставок, требующих усиленного контроля за конечным использованием. Речь идет, в частности, о противотанковом оружии, зенитных ракетныз комплексах и дронах-камикадзе.

Авторы документа связывают большое количество неучтенных единиц оружия с неспособностью ведомства обеспечить полную отчетность о поставках. Это, в свою очередь, "может увеличить риск кражи или перенаправления" вооружений в третьи страны, отмечается в докладе.

Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, американские власти не сумели должным образом обеспечить учет примерно 40 тысяч единиц оружия. Инспекция, о которой отчиталось Минобороны, коснулась лишь небольшой части вооружений, переданных США Украине, на общую сумму 1,69 млрд долларов.

У США нет свидетельств перенаправления оружия Украиной

Комментируя отчет генерального инспектора, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге 11 января, что США не нашли каких-либо свидетельств неправомерного использования помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву.

"Нет никаких достоверных доказательств незаконного перенаправления из Украины предоставленных США современных конвенциональных вооружений", - сказал он. По словам Райдера, украинские войска "эффективно используют" полученные возможности на поле боя.

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