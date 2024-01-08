Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины

Берлин будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", заверил канцлер ФРГ. Но, по его словам, этого будет недостаточно для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал страны Европейского Союза предоставить больше поддержки Украине в этом году в ее противостоянии полномасштабному вторжению России. "Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, - заявил Шольц в понедельник, 8 января, после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине. - Поэтому я призываю союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в интересах Украины".

По его словам, Германия, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется". Однако одного вклада ФРГ будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, подчеркнул политик.

Самое позднее к саммиту ЕС 1 февраля "мы должны получить как можно более точное представление о том, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году", заявил глава германского правительства. "Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", - сказал Шольц.

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