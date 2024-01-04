Новый опрос ARD: Немцы, похоже, устали от войны в Украине

Почти половина опрошенных жителей ФРГ считают, что без территориальных уступок Киева мира в Украине не достичь. DW - с основными итогами новейшего опроса Deutschlandtrend.

Жители ФРГ все меньше верят в скорое окончание агрессивной войны, развязанной Россией против Украины.Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 4 января, результаты первого в 2024 году репрезентативного опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. Он был в значительной мере посвящен отношению немцев к этой войне, а также к военной помощи Германии Киеву.

В скорое окончание войны в Украине верят единицы

Если прекращения наземной операции Израиля против террористов ХАМАС уже в текущем году ожидают 23% опрошенных, то окончание войны в Украине в течение 2024 года представляется вероятным лишь для 9% респондентов. Это существенно меньше, чем год назад (-23%) и, по мнению социологов, связано скорее всего с украинским контрнаступлением, надежды на которое не оправдались.

Мир в обмен на территориальные уступки? Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Заметно - до 44% - выросла и доля тех, кто считает, что без территориальных уступок Киева России достичь мира в Украине не удастся. В то же время подавляющее большинство - 75% - придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Россией.

Сокращается и доля немцев, приветствующих присоединение Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором - с 51% до 44%.

Военная помощь Киеву: что думают немцы?

Амбивалентными можно считать ответы жителей Германии на вопросы об оказании немецкой военной помощи Украине. С одной стороны, в последние месяцы с 14% до 21% увеличилась доля тех, кто выступает за наращивание поставок вооружений из ФРГ Киеву, с другой, - по-прежнему относительное большинство - 36% - считает их чрезмерными, тогда как 35% - адекватными.

43% опрошенных ратуют за ужесточение санкций против России. В то же время 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия Германии во имя прекращения войны в Украине. Чем дольше она длится и чем острее внутренние бюджетные проблемы ФРГ, тем критичнее отношение немцев к оказанию Киеву сугубо финансовой помощи. Почти вдвое - с 21% до 41% - выросла доля тех, кто считает эту помощь излишне щедрой.

В Новый год - с пессимизмом

В целом немцы встретили Новый 2024 год с тревожными ожиданиями. Только 13 процентов опрошенных с уверенностью смотрят в завтрашний день, 83% респондентов испытывают беспокойство.

В 2024 году немцы ожидают еще больше природных катаклизмов Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Три четверти настроены на еще большее, чем в 2023 году, количество природных катаклизмов - аномально жарких дней и проливных дождей с наводнениями. Только треть надеется на замедление в 2024 году темпов роста цен на энергию и продовольственные товары. Еще меньше оптимистов в теме нелегальной миграции: лишь каждый седьмой считает вероятным снижение притока беженцев в Германию.

Рейтинг растет только у правых популистов

Соответственно низким (17%) остается и уровень доверия к коалиционному правительству Олафа Шольца (Olaf Scholz) и к самому канцлеру (19%). Немцы в целом стали критичнее относиться к представителям политического Олимпа.

Борис Писториус - единственный немецкий политик с рейтингом выше 50 процентов Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Показатель в 50% превысил лишь рейтинг министра обороны страны Бориса Писториуса (Boris Pistorius). Но и он продолжает сокращаться, как и у девяти из десяти самых "популярных" немецких политиков.

Лишь у одного политического деятеля - сопредседателя правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы (Tino Chrupalla) - вырос рейтинг, на 3%. Растет и рейтинг всей АдГ. Если бы всеобщие парламентские выборы в Германии проходили в ближайшее воскресенье, эта партия заняла бы второе место с 22%. На первом оказался бы блок консерваторов ХДС/ХСС, СДПГ - партия Шольца - получила бы 14%, "Союз-90"/"зеленые" - 13%, СвДП - 5%.

При такой расстановке сил сформировать дееспособное правительство не смогли бы ни партии действующей правящей коалиции (СДПГ, "зеленые" и СвДП), ни ХДС с его в прошлом традиционным либеральным партнером - свободными демократами. Даже для альянса ХДС с социал-демократами (так называемой "большой коалиции") или с "зелеными" могло бы не хватить голосов. Поскольку брать в партнеры АдГ - по крайней мере, пока - все остальные парламентские партии категорически отказываются, в Германии возникла бы патовая ситуация.

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