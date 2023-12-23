Посол ФРГ в России: Путин не желает переговоров по Украине

Нет никаких причин полагать, что после президентских выборов в России в 2024 году Путин может изменить свою позицию в отношении переговоров, считает Александер Ламбсдорфф.

Президент РФ Владимир Путин никак не изменил свое отношение к войне против Украины и совершенно не стремится к переговорам, заявил новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф в интервью изданиям сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое выйдет в свет в субботу, 23 декабря.

По словам Ламбсдорффа, "Путин только что еще раз подтвердил свои военные цели, он вообще не желает вести переговоры". Нет никаких поводов предполагать, что после президентских выборов в России в 2024 году Путин может изменить свое отношение, полагает немецкий дипломат.

Путин с наибольшей вероятностью будет переизбран

Как считает посол ФРГ в РФ, "никакие разломы в путинской системе" в настоящее время не заметны, и нет никаких признаков того, что здоровье кремлевского лидера "может быть не в лучшем состоянии". Оснований к тому, что Путин может быть кем-то заменен, не наблюдается, и стоит рассчитывать на то, что он вновь будет переизбран на президентский пост, говорит Ламбсдорфф.

В то же время он считает, что западные санкции в отношении России действенны, а дальнейшее ужесточение санкций ЕС могло бы быть эффективным, но это не "выключатель света". "Вы не можете ввести санкции и в тот же момент поменять поведение подпадающей под них стороны", однако штрафные меры предназначены для того, чтобы "максимально повысить цену за определенные действия", и в случае с Россией можно считать доказанным, что так и происходит, подчеркивает дипломат.

Поддержка войны со стороны населения РФ медленно падает

С точки зрения Ламбсдорффа, наблюдается осторожный отход жителей РФ от поддержки войны, на смену которой приходит "нечеткое стремление к миру" и возврату к нормальной жизни, о чем, по его мнению, свидетельствуют соцопросы. Россиян беспокоит инфляция и ограничение возможности передвигаться по миру из-за санкций, что усиливает эти тенденции, говорит посол ФРГ.

56-летний политик, представляющий либеральную Свободно-демократическую партию (СвДП), занял пост посла Германии в Москве в августе. Он хорошо знаком с РФ и знает русский язык. Ранее Ламбсдорфф отличался критической позицией в отношении РФ, выступая за усиление военной поддержки Украины и называя газопровод "Северный поток - 2" "геополитической глупостью". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года отношения между Москвой и Берлином переживают значительное ухудшение.

Смотрите также: