Посол ФРГ Ламбсдорфф в РФ напомнил о жертвах войны в Украине

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lamdsdorff) в ходе традиционного рождественского концерта в одном из католических храмов Москвы напомнил о жертвах войны, развязанной РФ против Украины. Предстоящие праздники - повод, независимо от национальности и вероисповедания, вспомнить о жертвах войн, в том числе на Ближнем Востоке и в Украине, сказал дипломат в субботу, 9 декабря, обращаясь к сотням гостей, собравшихся на концерт в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

"Мы знаем, что война не является неизбежной. Люди, народы, нации способны и в трудных вопросах достичь мирной договоренности, если имеется соответствующая воля. Мы можем и мы должны, несмотря на все различие интересов и убеждений, совместно найти мирное решение. Рождество - это праздник мира. И мы хотим работать во имя мира и в следующем году", - подчеркнул Ламбсдорфф.

Призыв к мирному сосуществованию

Традиционный рождественский концерт в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии остался одним из немногих крупных мероприятий, на которых немцы и россияне все еще встречаются в Москве. Из-за вооруженного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года отношения между Германией и Россией испорчены.

Директор Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве католический священник Кирилл Горбунов призвал к мирному сосуществованию. Россияне и немцы не должны позволять злу разделять их, подчеркнул он, обращаясь к собравшимся на концерте.

Смотрите также: