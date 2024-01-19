Конгресс продлил временное финансирование администрации США

Сроки временного финансирования отдельных направлений работы Белого дома продлены до марта. Единства по поводу годового бюджета в Конгрессе нет.

Конгресс Соединенных Штатов в четверг, 18 января, принял закон о временном финансировании работы администрации США, продлевающий текущие меры до марта с целью предотвратить "шатдаун". Теперь его должен подписать президент страны Джо Байден.

Действующие меры финансирования правительственных расходов на оборону, поддержку ветеранов, сельское хозяйство и транспорт, которые составляют около одной пятой федерального бюджета США, в прошлый раз были согласованы на срок до 20 января. Расходы на другие области, в том числе внешнюю политику, торговлю, трудоустройство и здравоохранение, - до 2 февраля. На сей раз Конгресс проголосовал за перенос этих сроков соответственно на 1 и 8 марта.

Временные меры финансирования отдельных областей деятельности администрации США продлевают уже в третий раз. Документ о финансировании до конца года республиканцы и демократы в Конгрессе не могут согласовать с сентября 2023-го.

Вопрос о военной поддержке Израиля и Украины

Камнем преткновения являются вопросы о выделении новой военной помощи Украине, защищающейся от российской агрессии, и Израилю, который ведет военную операцию против напавшей на него палестинской террористической организации ХАМАС. Также в Конгрессе нет единства по поводу выделения бюджетных средств на борьбу с незаконной миграцией из Мексики.

Президент США Джо Байден 17 января обсудил эти вопросы на встрече с руководством ряда комитетов Конгресса. Говоря о необходимости продолжать поддержку Украины, он подчеркнул, что неспособность Конгресса действовать в этой области "угрожает национальной безопасности США, а также НАТО и остальному свободному миру".

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