Лидеры Конгресса США договорились о бюджете правительства

В попытке избежать шатдауна лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США договорились о новом бюджете правительства на 2024 год, пишет Politico.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер договорились о продлении временного финансирования правительства США до марта, сообщило издание Politico со ссылкой на собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, в субботу, 13 января.

Новый временный план, цель которого - избежать шатдауна, как и прошлая подобная мера, будет двухэтапным. Часть учреждений правительства предлагается профинансировать до 1 марта, часть - до 8 марта. Ожидается, что Джонсон, который до этого выступал против очередного временного решения, представит план на конференции Республиканской партии 14 января.

Споры внутри Республиканской партии

Договоренность спикера с демократами вызывает недовольство среди консервативно настроенных республиканцев, пишет Politico. По данным издания, они предлагали отказаться от сделки в пользу более консервативного предложения, но которое было бы обречено на провал в Cенате.

Ранее сторонники жесткой линии из числа республиканцев в Палате представителей не согласились с соглашением о бюджете правительства на 2024 год, которое заключили Джонсон и Шумер. Договоренность предусматривает верхнюю границу для бюджета в размере 1,66 трлн долларов США, однако его противники настаивают на сокращении госрасходов как минимум на 70 миллиардов долларов.

Из-за того, что представители Республиканской партии в Конгрессе разошлись во мнениях относительно финансирования американской администрации, Белый дом уведомил несколько федеральных ведомств о необходимости подготовиться к возможному прекращению работы правительственных органов, выяснило агентство Bloomberg.

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