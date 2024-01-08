В Конгрессе США согласовали бюджет на 2024 год

Соглашение предусматривает верхнюю границу для бюджета в размере 1,6 трлн долларов США. Из них около 886 млрд долларов будут направлены на оборонные расходы.

Представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США в воскресенье, 7 января, согласовали бюджет правительства на 2024 год. "Соглашение приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужный шатдаун правительства и защитить важные национальные приоритеты", - заявил президент США Джо Байден.

Договоренность предусматривает верхнюю границу для бюджета в размере 1,6 трлн долларов США (около 1,45 трлн евро), сообщили спикер Палаты представителей, республиканец Майка Джонсона и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Из них около 886 млрд долларов будут направлены на оборонные расходы, а еще 772 млрд долларов пойдут на прочие расходы.

Таким образом, правительство США сможет защитить "от драконовских сокращений" "важные внутренние приоритеты", например, поддержку ветеранов или услуги в сфере здравоохранения, подчеркнул Шумер. В свою очередь, Байден также отметил, что соглашение позволит избежать серьезных сокращений программ, "на которые рассчитывают тяжело работающие семьи". В то же время компромисс, скорее всего, оставит недовольными правое крыло республиканской фракции в Палате представителей, которые настаивали на более жестких мерах экономии.

Ежегодная помощь Украине составит 300 млн долларов

Проект оборонного бюджета, согласованный профильными комитетами обеих палат американского законодательного органа, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели также намерены в случае необходимости выделить на те же нужды 300 млн и в 2025 финансовом году. В целом помощь Киеву продлена до конца 2026 года.

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