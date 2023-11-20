США объявили пакет военной помощи Киеву на 100 млн долларов

Американские поставки в рамках нового пакета военной помощи Киеву будут осуществляться из собственных запасов Пентагона.

Министерство обороны США в понедельник, 20 ноября, объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 100 млн долларов.

В него вошли дополнительные ракеты для зенитного комплекса Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и боеприпасы к ней, неизвестное число артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ракеты TOW, более 3 млн патронов к стрелковому оружию и снаряжение для холодной погоды.

Оружие поставят из запасов армии США

По словам министра обороны США Ллойда Остина, новый пакет предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority и предусматривает выделение вооружений из запасов Пентагона.

"Это обеспечит дополнительные артиллерийские боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также ряд противотанковых вооружений", - сказал Остин на пресс-конференции во время визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи. "Будет больше артиллерии - снарядов, которые нужны именно сейчас", - написал он.

В США пока не договорились о продолжении помощи Украине

Администрация США к началу ноября потратила 96 процентов средств, одобренных на помощь Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Всего с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Конгресс выделил Украине 113 миллиардов долларов.

Президент США Джо Байден запросил новый пакет помощи в размере 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд для Израиля. Его одобрение затягивается из-за споров в Конгрессе США. Из согласованного временного бюджета был убран пункт о помощи Украине. Республиканцы и демократы пока не достигли соглашения об условиях такой поддержки.

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