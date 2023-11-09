  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

США потратили уже 96% средств, выделенных на помощь Украине

Жан Рофе
9 ноября 2023 г.

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США одобрить запрос президента Байдена на дополнительную помощь Украине.

https://p.dw.com/p/4Ybdd
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (фото из архива)
Джон Кирби (фото из архива)Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Власти США израсходовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине, сообщил  координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Из общего объема средств, которые были выделены Украине с начала войны - а это более 60 млрд долларов, и речь идет не только о помощи в сфере безопасности, но и экономической, финансовой и гуманитарной помощи - мы израсходовали около 96 процентов", - заявил Кирби в среду, 8 ноября, на брифинге в Белом доме.

Если говорить только о военной помощи, то, по его словам, израсходовано свыше 90 процентов выделенных на нее средств. "У министерства обороны осталось примерно 1,1 млрд долларов для пополнения запасов к зиме", - добавил Кирби. Он в очередной раз указал на необходимость одобрить запрос президента США Джо Байдена на дополнительную помощь Украине.

Байден просит у Конгресса еще 61,4 млрд долларов для Украины

Байден в октябре направил в Конгресс США запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на один год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля и 31 млрд долларов дополнительных средств, в том числе 10 млрд на помощь палестинскому населению, 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и 7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. Общая сумма запрошенных средств составила 106,7 млрд долларов (100 млрд евро).

В начале ноября Сенат заблокировал законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине. Документ ранее был одобрен Палатой представителей, где большинство у республиканцев, но не прошел голосование в верхней палате Конгресса, где преимущество у демократов.

Смотрите также:

Хаос в Конгрессе США: что будет с военной помощью Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Военная помощь США: как долго американцы будут поддерживать Украину?

Пока одни американцы начинают сомневаться в необходимости военной поддержки Украины, другие - собирают средства в помощь ВСУ, отправляют амуницию и пытаются убедить власти в необходимости наращивания поставок оружия Украине. Репортаж DW из Вашингтона.
Политика16 мая 2023 г.02:43 мин.
external

На войну в Украину из США: почему в Интернациональный легион готовы записываться даже американцы (18.03.2022)

На войну в Украину из США: почему в Интернациональный легион готовы записываться даже американцы (18.03.2022)

Плотник Эндрю из Нью-Йорка решил поехать поехать в Украину после того, как услышал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о помощи к иностранным добровольцам.
Конфликты18 марта 2022 г.02:30 мин.

YouTube-канал Белого дома

Брифинг представителя Белого дома Джона Кирби
www.youtube.com