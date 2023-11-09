США потратили уже 96% средств, выделенных на помощь Украине

Власти США израсходовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Из общего объема средств, которые были выделены Украине с начала войны - а это более 60 млрд долларов, и речь идет не только о помощи в сфере безопасности, но и экономической, финансовой и гуманитарной помощи - мы израсходовали около 96 процентов", - заявил Кирби в среду, 8 ноября, на брифинге в Белом доме.

Если говорить только о военной помощи, то, по его словам, израсходовано свыше 90 процентов выделенных на нее средств. "У министерства обороны осталось примерно 1,1 млрд долларов для пополнения запасов к зиме", - добавил Кирби. Он в очередной раз указал на необходимость одобрить запрос президента США Джо Байдена на дополнительную помощь Украине.

Байден просит у Конгресса еще 61,4 млрд долларов для Украины

Байден в октябре направил в Конгресс США запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на один год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля и 31 млрд долларов дополнительных средств, в том числе 10 млрд на помощь палестинскому населению, 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и 7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. Общая сумма запрошенных средств составила 106,7 млрд долларов (100 млрд евро).

В начале ноября Сенат заблокировал законопроект о выделении 14,3 млрд долларов (13,5 млрд евро) на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации ХАМАС без одновременного выделения помощи Украине. Документ ранее был одобрен Палатой представителей, где большинство у республиканцев, но не прошел голосование в верхней палате Конгресса, где преимущество у демократов.

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