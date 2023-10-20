Байден просит Конгресс о 75 млрд долларов Украине и Израилю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля, объявил Белый дом в пятницу, 20 октября.

Помимо этого, Байден запросил у парламента 31 миллиард дополнительных средств, в том числе 10 млрд долларов на помощь палестинскому населению, 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и 7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. Общая сумма запрошенных президентом США у Конгресса средств составила 106,7 миллиарда долларов (100 миллионов евро).

Значительная часть этой суммы предназначена для военной поддержки в различных формах, в том числе для пополнения запасов американской армии, которая передала Киеву свою технику. Средства должны пойти также на укрепление израильской системы противоракетной обороны. Кроме того, согласно заявлению Белого дома, должны быть усилены меры безопасности посольств в Израиле и соседних странах. В пакет помощи также включены средства на содействие безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отмечается, союзники в регионе нуждаются в такой поддержке в связи с угрозой со стороны Китая. Ситуация на южной границе США, где американские власти регулярно сообщают о рекордном количестве нелегальных пересечений границы, является одним из приоритетных вопросов для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ситуация в Конгрессе сегодня нестабильна

Пока неясно, будут ли утверждены запрошенные Байденом дополнительные средства и когда это может произойти, отмечает агентство Bloomberg. Республиканцы имеют большинство в Палате представителей, а демократы - большинство в Сенате. И если в Сенате просьбу президента-демократа скорее всего поддержат, то в нижней палате парламента заметная часть республиканского большинства выступает против безусловного продолжения помощи Украине. К тому же законодательная работа в значительной степени парализована из-за отсутствия лидера в Палате представителей Конгресса США.

Накануне в своем телеобращении к нации из Овального кабинета Байден призвал Палату представителей быстро инициировать выделение дополнительной помощи Украине, подвергающейся нападению со стороны России, и Израилю, атакуемому террористическим движением ХАМАС. Он отметил, что победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки", и потраченные на нее средства будут приносить "дивиденды" в течение нескольких поколений. "ХАМАС и Путин представляют собой разные виды угроз. Но у них есть кое-что общее. Они хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - подчеркнул президент США. "Мелкая" и "злобная" партийная политика не должна "стоять на пути нашей ответственности как великой нации", - добавил он.

Смотрите также: