Трамп призвал к протестам на выборах в Конгресс

"Протестуйте, протестуйте, протестуйте", - с таким призывом обратился экс-президент США Дональд Трамп к своим сторонникам в собственной соцсети Truth Social в день промежуточных выборов в Конгресс - вторник, 8 ноября.

По утверждению Трампа, многим избирателям сообщали на участках в этот день, что они уже проголосовали. "Совсем плохой" в этом отношении Трамп назвал ситуацию в Детройте, а также заявил, что проблемы и "массовые сбои" случаются, по его наблюдениям, в штатах, где живет много сторонников республиканцев.

К 1:00 по центральноевропейскому времени в некоторых штатах США уже закрылись избирательные участки. Однако, поскольку страна расположена в нескольких часовых поясах, первые итоги голосования должны появиться лишь к раннему утру по центральноевропейскому времени.

Промежуточные выборы в Конгресс США

На промежуточных выборах в Конгресс США, стартовавших 8 ноября, будет переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах будут избраны новые губернаторы.

В случае потери большинства даже в одной из палат палатах президенту США, демократу Джо Байдену будет трудно проводить свою повестку.

Что касается Дональда Трампа, то, по мнению наблюдателей, 76-летний политик может воспользоваться успехом республиканцев, чтобы уже в ближайшее время объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Что думают американские избиратели о честности выборов

После закрытия первых избирательных участков, вечером 8 ноября, ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN , опубликовал результаты опроса с участием проголосовавших граждан, проведенного по заказу этих СМИ социнститутом Edison Research.

Согласно этим данным, около 80% избирателей в США "хотя бы немного уверены", что выборы в их штате прошли честно, а подсчет голосов будет точным.

Около половины респондентов заявили, что они "уверены в этом в высокой степени". 20% участников опроса признали, что испытывают слабую уверенность в честности выборов или не испытывают ее вовсе.

Между тем 70% опрошенных указали, что, по их ощущениям, демократия в США "немного" или "в значительной степени" под угрозой. Лишь около 30% выразили противоположное мнение.

При этом около трети участников опроса отметили, что считают результаты президентских выборов 2020 года, на которых Джо Байден стал президентом США, нелегитимными. Около 60% респондентов сказали, что считают те выборы честными.

Самыми важными для себя темами на выборах избиратели, согласно институту Edison Research, считают инфляцию, аборты. политику по вопросу о владении оружием, преступность и миграцию.

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