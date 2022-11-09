  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент США Дональд Трамп с женой Меланией после голосования на промежуточных выборах в Конгресс США во Флориде, 8 ноября 2022 года
Дональд Трамп с женой Меланией после голосованияФото: Ricardo Arduengo/REUTERS
ПолитикаСША

Трамп призвал к протестам на выборах в Конгресс

Александра Иванова
32 мин. назад

В США закрылись первые участки на промежуточных выборах в Конгресс.

https://p.dw.com/p/4JEdO

"Протестуйте, протестуйте, протестуйте", - с таким призывом обратился экс-президент США Дональд Трамп к своим сторонникам в собственной соцсети Truth Social в день промежуточных выборов в Конгресс - вторник, 8 ноября.

По утверждению Трампа, многим избирателям сообщали на участках в этот день, что они уже проголосовали. "Совсем плохой" в этом отношении Трамп назвал ситуацию в Детройте, а также заявил, что проблемы и "массовые сбои" случаются, по его наблюдениям, в штатах, где живет много сторонников республиканцев.

К 1:00 по центральноевропейскому времени в некоторых штатах США уже закрылись избирательные участки. Однако, поскольку страна расположена в нескольких часовых поясах, первые итоги голосования должны появиться лишь к раннему утру по центральноевропейскому времени.

Промежуточные выборы в Конгресс США

На промежуточных выборах в Конгресс США, стартовавших 8 ноября, будет переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах будут избраны новые губернаторы.

В случае потери большинства даже в одной из палат палатах президенту США, демократу Джо Байдену будет трудно проводить свою повестку.

Что касается Дональда Трампа, то, по мнению наблюдателей, 76-летний политик может воспользоваться успехом республиканцев, чтобы уже в ближайшее время объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Что думают американские избиратели о честности выборов

После закрытия первых избирательных участков, вечером 8 ноября, ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN, опубликовал результаты опроса с участием проголосовавших граждан, проведенного по заказу этих СМИ социнститутом Edison Research.

Согласно этим данным, около 80% избирателей в США "хотя бы немного уверены", что выборы в их штате прошли честно, а подсчет голосов будет точным. 

Около половины респондентов заявили, что они "уверены в этом в высокой степени". 20% участников опроса признали, что испытывают слабую уверенность в честности выборов или не испытывают ее вовсе.

Между тем 70% опрошенных указали, что, по их ощущениям, демократия в США "немного" или "в значительной степени" под угрозой. Лишь около 30% выразили противоположное мнение.

При этом около трети участников опроса отметили, что считают результаты президентских выборов 2020 года, на которых Джо Байден стал президентом США, нелегитимными. Около 60% респондентов сказали, что считают те выборы честными.

Самыми важными для себя темами на выборах избиратели, согласно институту Edison Research, считают инфляцию, аборты. политику по вопросу о владении оружием, преступность и миграцию.

Смотрите также:

Дэвид Фрам: "Дональд Трамп не является другом Украины"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что такое Антифа, кто такие антифашисты, и в чем их обвиняет Дональд Трамп? (28.07.2020)

Что такое Антифа, кто такие антифашисты, и в чем их обвиняет Дональд Трамп? (28.07.2020)

"Антифа" - сокращение от "антифашист". Это не организация. Так называют крайне левых активистов, которые выступают против всех тех, кого они считают сторонниками фашистских взглядов. "Антифа" хочет помешать крайне правым играть заметную роль в обществе, иметь своих представителей в местных органах власти и представлять свои идеи как часть общественной дискуссии.
Политика28 июля 2020 г.10:20 мин.
external

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.
Политика18 февраля 2022 г.25:59 мин.

Сообщение британской газеты Independent о призывах экс-президента США Дональда Трампа к протестам на промежуточных выборах в Конгресс США

Trump undermines election hours before voting closes: ‘Protest, protest, protest’
www.independent.co.uk
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией после голосования на промежуточных выборах в Конгресс США во Флориде, 8 ноября 2022 года

Трамп призвал к протестам на выборах в Конгресс

Политика32 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество15 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес23 ч. назад
Глава национализированного предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Национализация в Украине и другие события 257-го дня войны

Конфликты7 ноября 2022 г.
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка7 ноября 2022 г.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Конфликты7 ноября 2022 г.60:06 мин.
ЛЭП на фоне неба

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Почему Украина пока не импортирует электроэнергию из ЕС?

Конфликты7 ноября 2022 г.
На главную страницу