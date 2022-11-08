В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

Решается судьба всех 435 мест в Палате представителей и 35 из ста мест в Сенате. Согласно опросам, демократам президента США Джо Байдена грозит серьезное поражение.

В США во вторник, 8 ноября, стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Демократам президента США Джо Байдена грозит потеря большинства в обеих палатах законодательного органа страны. Согласно опросам, у республиканцев во главе с бывшим президентом Дональдом Трампом есть все шансы вернуть контроль над Палатой представителей и хорошие шансы получить большинство в Сенате.

На промежуточных выборах решается судьба всех 435 мест в Палате представителей и 35 из ста мест в Сенате. Потеря большинства в обеих палатах серьезно затруднит Байдену правление страной, поскольку республиканцы смогут полностью заблокировать его повестку в Конгрессе.

Исход нынешних промежуточных выборов, по всей видимости, сыграет большую роль в решении вопроса о том, предпримет ли Трамп попытку вновь добиться избрания президентом США в 2024 году. По мнению наблюдателей, 76-летний Трамп может воспользоваться успехом республиканцев, чтобы уже в ближайшее время объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

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