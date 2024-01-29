Почему ФРГ трудно стать лидером в помощи Украине

Шансы Украины на возобновление военной помощи из США уменьшаются. На этом фоне страны Европы обещают помогать больше. Киев хотел бы лидерства Германии, но Берлин не готов во всем заменить США. Почему?

В войне России против Украины среди партнеров Киева намечаются радикальные перемены. Украина рискует утратить главного поставщика оружия - США. Возникшие в конце 2023 года разногласия в Конгрессе, которые привели к блокировке запланированного администрацией президента Джо Байдена пакета помощи в размере 61 млрд долларов, не разрешены. Многие ожидали компромисса в январе, но месяц заканчивается на фоне побед на праймериз республиканцев бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, вновь выдвинувшего свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США. Трамп выступил против компромисса с демократами по миграционной политике, а с этим увязана помощь Украине.

На кого теперь может рассчитывать Киев?

Помощь для ВСУ: Берлин идет по следам Лондона и Парижа

Один из первых адресов - Лондон. В середине января Украину посетил премьер Великобритания Риши Сунак, который объявил о рекордном для Лондона пакете военной помощи ВСУ - в пересчете более трех млрд долларов. Его страна стала первой среди западных партнеров, заключивших с Украиной соглашение о поддержке в сфере безопасности. Главная суть договоренности - долгосрочные поставки оружия. В феврале в Киев собирается президент Франции Эмманюэль Макрон, его страна готовит аналогичное соглашение. А что Германия?

Поставляемые Украине британские и французские ракеты SCALP / Storm Shadow (фото из архива) Фото: Guillaume Souvant/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил о возможном лидерстве Германии в Европе по поставкам оружия Киеву, в том числе - в опубликованном в воскресенье, 28 января, интервью немецкому телеканалу ARD.

Согласно подсчетам Института мировой экономики (IfW) в Киле, США - бесспорный лидер по уровню военной помощи ВСУ (в пересчете около 44 млрд евро). Германия по этому показателю поднялась с третьего на второе место. За период с начала вторжения России в Украину по конец октября 2023 года военная помощь Берлина Киеву превысила 17 млрд евро. На третьем - Великобритания, ее поддержку IfW оценил в 6,6 млрд евро.

Готова ли Германия - крупнейшая экономика Евросоюза - к роли лидера? "Она должна, но это не значит, что она готова", - отметила в подкасте DW "Геофактор" немецкая журналистка, автор книг о России Гезине Дорнблют (Gesine Dornblueth). Она отмечает, что второе место, которым гордятся в Берлине, относительно. "Если смотреть на экономические возможности страны, то оказывается, что немецкой помощи (Украине. - Ред.) в пересчете на каждого жителя ФРГ меньше, чем у некоторых стран Балтии", - говорит Дорнблют.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в конце января заявил, что ожидает в скором времени заключения соглашения по безопасности с Киевом, хотя сроков не назвал. Берлин еще в конце прошлого года объявил о планах увеличить помощь Украине вдвое - до восьми млрд евро в этом году. Есть подвижки и по новым видам вооружений: Минобороны ФРГ в конце января объявило о планах впервые передать Украине шесть списанных военно-транспортных вертолетов Sea King Mk41. Ранее такие вертолеты передавала Британия.

Военная помощь Украине: Германия - лидер поневоле?

"Вертолеты это хорошо, но этого недостаточно", - считает Дорнблют. По ее словам, Германия пока не может резко увеличить помощь Украине, потому что у самого бундесвера запасов недостаточно, а новые заказы на производство вооружений не были размещены своевременно.

Такие вертолеты Sea King Mk41 Германия передаст Украине (фото из архива) Фото: Wolfgang Minich/picture alliance

Но есть и пример, когда Германия не соглашается передать Украине оружие, которое есть на складах - крылатые ракеты TAURUS. Правительство Шольца называет разные причины, в том числе - опасение эскалации из-за возможных ударов по территории России. Дорнблют считает такие аргументы "неубедительными", поскольку до сих пор Киев держал обещание западным странам не использовать их оружие на международно признанной территории РФ. В то же время журналистка отмечает, что в целом Германия делает "очень много" для Украины, особенно это касается поставок систем ПВО.

Андреас Умланд, сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы считает, что "Германия не сможет взять на себя лидирующую роль вместо Америки". По его словам, это была бы "необычная роль" для Берлина. Будучи экономическим тяжеловесом, Германия десятки лет сдержанно вела себя на мировой арене и не стремилась к дипломатическому лидерству, предпочитая действовать в фарватере союзников и ядерных держав - США и Великобритании. Так было и с поставками западной бронетехники Украине, на которые Берлин пошел только после Вашингтона и Лондона.

Это соответствует настроениям в немецком обществе, говорит Умланд. Опубликованный в ноябре 2023 опрос по заказу Фонда имени Кербера (Körber Stiftung) показал, что большинство немцев не хотят, чтобы Германия играла в мире лидирующую роль. 71 процент опрошенных высказались против того, чтобы ФРГ наряду с экономическим лидерством стала и военным лидером в Европе. Более половины - 54 процента - считает, что Германия должна вести себя более сдержанно в международных кризисах.

Умланд отмечает, что Берлин не имеет "достаточно ресурсов для военной помощи" Украине. "Германия не является военной сверхдержавой", - отмечает эксперт. В этом есть определенный парадокс. С одной стороны, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Германия имеет мощный ВПК и занимает пятое место в мире по экспорту вооружений. С другой - ФРГ полагается на НАТО, у страны небольшая своя армия, которая не имеет существенных запасов техники и боеприпасов. Масштабное перевооружение Германия начала только после российского вторжения в Украину - и на выполнение новых военных заказов уйдут годы.

Европа увеличит поддержку Украины, но не быстро

ЕС не успевает передать Украине миллион снарядов до марта 2024 года Фото: Diego H. Carcedo/Anadolu/picture alliance

На роль лидера в помощи Украине "скорее, подошла бы такая страна, как Великобритания", считает Умланд. Но полностью заменить США по уровню военной поддержки Киева европейские страны, включая Великобританию, не смогут, полагает эксперт. По его словам, европейцы уже оказывают и продолжат оказывать Киеву значительную гуманитарную помощь, но в военном плане их ресурсы не сопоставимы с американскими. ЕС признал, что не сможет выполнить обязательство и поставить Украине до марта 2024 года миллион артиллерийских снарядов и ракет. Принятие пакета помощи Украине на 50 млрд евро на четыре года затянулось из-за несогласия Венгрии и теперь ожидается в начале февраля.

Иван Харитонов из Института мировой экономики в Киле отмечает, что европейская поддержка будет увеличиваться. Он называет важным то, что ряд стран переходит к "долгосрочным форматам планирования" поддержки Украины. Его прогноз - Европа сможет существенно нарастить поставки Киеву, но на это уйдут годы.

В случае повторного прихода Трампа к власти в США перед Украиной встанут "серьезные проблемы", говорит Андреас Умланд. Но это не означает, что Европа откажется от поддержки. Ведь в случае прорыва Россией фронта это будет означать "миллионы беженцев из Украины в ЕС". В том числе и с учетом этого эксперт полагает, что европейцы продолжат помогать Киеву, исходя и из своих национальных интересов.

Смотрите также: