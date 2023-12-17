Кулеба ожидает от Германии лидерства в украинском вопросе

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии продолжать играть ведущую роль в дипломатических отношениях с Украиной. В интервью газете Bild am Sonntag (BamS) в воскресенье, 17 декабря, Кулеба похвалил федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за то, что тот предотвратил вето Венгрии против открытия переговоров о вступлении в ЕС с Киевом на недавнем саммите ЕС. Глава МИД Украины отметил, что это "войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы".

Министр выразил также надежду, "что это также означает более широкий и необратимый поворот в отношении Германии". Еще в мае его призывы к Германии взять на себя инициативу в вопросе переговоров о вступлении в ЕС "в основном оставались без внимания", добавил он.

Шольц сделал Орбану неожиданное предложение

На саммите ЕС Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал, чтобы собравшиеся главы государств и правительств могли проголосовать по вопросу открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без него. Орбан последовал этому предложению, вследствие чего в его отсутствие представители остальных 26 стран-членов приняли решение в пользу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кулеба подчеркнул в интервью BamS, что этим решением, впервые с начала российской агрессивной войны против Украины в феврале 2022 года, Евросоюз "не стал ждать американских лиц, принимающих решения, а подал им пример для подражания". По мнению главы украинского МИДа, этот случай доказывает, что "Европа способна взять на себя роль лидера" и что "ей нужно иметь лишь больше уверенности в себе".

Трения по вопросу продолжения военной помощи Украине со стороны США длятся уже несколько месяцев. Выделению этой помощи сопротивляются оппозиционные республиканцы в американском Конгрессе. Однако дальнейшая поддержка Украины в размере 50 миллиардов евро осталась нерешенным вопросом и на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе. Специальный саммит по вопросу помощи Украине должен состояться в начале 2024 года.

Писториус: Европа компенсирует Киеву недостаток помощи США

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью газете Welt am Sonntag накануне заявил в качестве ответа на вопрос о помощи Украине: "Нам ясно, что рано или поздно нам придется компенсировать здесь и там то, что, возможно, больше не будет поступать от Вашингтона. Теоретически могут быть и области, где нам не удастся без проблем компенсировать все немедленно".

Немецкий министр уточнил, что у европейской оборонной промышленности есть пять-восемь лет для наращивания производства в нужном объеме. Писториус упомянул также о возможности вернуть в ФРГ всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена ​​в Германии в 2011 году.

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