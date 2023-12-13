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Шольц пообещал добиваться от ЕС долгосрочной поддержки Киева

Жан Рофе
13 декабря 2023 г.

Канцлер ФРГ намерен на саммите Евросоюза "выступать за устойчивую, надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы". Ведь, по его словам, на карту поставлена безопасность Европы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал на предстоящем саммите Европейского Союза добиваться долгосрочной финансовой поддержки Украины для отражения российского вторжения. "Речь идет о безопасности Европы", - заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду,13 декабря.

По его словам, почти все государства ЕС "едины во мнении, что в ближайшие годы необходимо стабилизировать бюджет Украины" с помощью нового фонда размером 50 млрд евро. Однако Венгрия пока не дала на это согласия, напомнил канцлер. "Я буду выступать за устойчивую, надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы" на встрече в Брюсселе 14-15 декабря, заявил Олаф Шольц.

Помимо финансовой помощи в рамках Европейского Союза, правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2024 год еще 8 млрд евро на поставки оружия Украине, а также примерно 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии. Шольц добавил, что Берлин также "полностью поддерживает" запланированное начало переговоров с Украиной и Молдовой об их присоединении к ЕС.

Возражения Венгрии против помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС и выделение 50 млрд евро Киеву на период с 2024 по 2027 годы. Незадолго до саммита Евросоюза он в очередной раз предостерег от начала переговоров с Украиной, назвав их "ужасной ошибкой".

Эти решения должны быть приняты единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

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