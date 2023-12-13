Шольц пообещал добиваться от ЕС долгосрочной поддержки Киева

Канцлер ФРГ намерен на саммите Евросоюза "выступать за устойчивую, надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы". Ведь, по его словам, на карту поставлена безопасность Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал на предстоящем саммите Европейского Союза добиваться долгосрочной финансовой поддержки Украины для отражения российского вторжения. "Речь идет о безопасности Европы", - заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге в среду,13 декабря.

По его словам, почти все государства ЕС "едины во мнении, что в ближайшие годы необходимо стабилизировать бюджет Украины" с помощью нового фонда размером 50 млрд евро. Однако Венгрия пока не дала на это согласия, напомнил канцлер. "Я буду выступать за устойчивую, надежную финансовую поддержку Украины в ближайшие годы" на встрече в Брюсселе 14-15 декабря, заявил Олаф Шольц.

Помимо финансовой помощи в рамках Европейского Союза, правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2024 год еще 8 млрд евро на поставки оружия Украине, а также примерно 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии. Шольц добавил, что Берлин также "полностью поддерживает" запланированное начало переговоров с Украиной и Молдовой об их присоединении к ЕС.

Возражения Венгрии против помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС и выделение 50 млрд евро Киеву на период с 2024 по 2027 годы. Незадолго до саммита Евросоюза он в очередной раз предостерег от начала переговоров с Украиной, назвав их "ужасной ошибкой".

Эти решения должны быть приняты единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

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