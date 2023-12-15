Шольц выступил в защиту своей уловки на саммите ЕС

Канцлер ФРГ предложил премьеру Венгрии выйти, чтобы позволить другим странам ЕС принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве. Шольц, однако, подчеркнул, что такие методы не должны становиться правилом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил в защиту использованной по его инициативе процедурной уловки, благодаря которой страны ЕС смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. "Я не называл бы это уловкой. Это решение, которое мы единодушно приняли согласно нашим правилам. Но это не то, что следовало бы делать каждый раз", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 15 декабря.

Спор о необходимости начать переговоры о вступлении Украины в ЕС считался до начала саммита зашедшим в тупик, так как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против такого решения. Олаф Шольц в качестве решения конфликтной ситуации предложил Орбану покинуть зал заседаний саммита, чтобы позволить остальным главам государств и правительств достичь требуемого консенсуса. Это позволило Орбану остаться на своей позиции, но при этом не блокировать решение о начале переговоров.

Когда Орбан вышел из зала, остальные 26 стран проголосовали за начало переговоров с Киевом. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте назвал идею Шольца "гениальной". Дания в свою очередь сообщила, что речь шла отнюдь не о "кофейной паузе" для Орбана, как описывали эту ситуацию некоторые СМИ, просто венгерский премьер захотел выйти в туалет.

Шольц: "Это было предложение помощи Орбану"

Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что его инициатива была "предложением помощи" Орбану. "Консенсус и компромиссы не сходят с неба, как Святой Дух, они должны быть согласованы", - подчеркнул канцлер. Виктор Орбан сразу после решения по Украине, принятого в его отсутствие, вновь высказался категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Это абсолютно неразумное, иррациональное и неправильное решение - начинать переговоры с Украиной в таких условиях", - заявил Орбан. Он также заблокировал выделение Украине нового пакета многомиллиардной военной помощи.

"Сильный сигнал Путину"

Тем не менее, Шольц назвал итоги декабрьского саммита ЕС в Брюсселе "очень сильным сигналом решимости Евросоюза" для президента РФ Владимира Путина. "Я уверен, что в Кремле никто не предается иллюзиям. Решение выделить Украине необходимые финансовые средства будет принято. 26 стран ЕС уже пришли к согласию, а 27-й стране особо нечего противопоставить этому взаимопониманию", - пояснил канцлер ФРГ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по окончании саммита заявил, что он ожидает, что Орбан "выполнит свои обязательства, будет вести себя как европеец и не станет использовать политический прогресс в качестве средства давления".

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