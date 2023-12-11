Кулеба ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

"Для украинцев стало бы большим разочарованием отсутствие решения Совета ЕС по началу переговоров, однако это не остановит их в борьбе против России", - заявил глава МИД Украины.

Если участники саммита Европейского Союза, запланированного на 14-15 декабря, не решат начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, это будет иметь "разрушительные" последствия как для Украины, так и для Евросоюза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 11 декабря, в Брюсселе, где в этот день проходила встреча глав МИД государств ЕС.

"Мать всех решений, самое важное решение - это, конечно, решение о начале переговоров о вступлении, - цитирует англоязычное заявление Кулебы агентство Reuters. - Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, если Совет ЕС не примет это решение". По словам главы украинской дипломатии, подобное развитие событий показало бы, что ЕС не способен выполнять свои исторические обязательства.

Украина выполнила уже большую часть обязательств, взятых на себя в рамках подготовки к началу переговоров о вступлении в ЕС, заявил Дмитрий Кулеба. В частности, три из четырех законов, которые по требованию Еврокомиссии должны быть приняты в Украине до марта 2024 года, были одобрены парламентом страны и подписаны ее президентом, добавил он. Речь идет о законе о борьбе с коррупцией, а также о законах об образовании и языках национальных меньшинств, на принятии которых настаивала Венгрия. Единственный закон, который еще не принят, направлен на ограничение влияния лоббистов, но и эта инициатива уже зарегистрирована в парламенте и готовится к принятию, заверил украинский министр.

"Украинская" повестка встречи глав МИД стран ЕС

Среди других вопросов в повестке встречи глав МИД стран ЕС - выделение Киеву финансовой помощи в объеме 50 млрд евро и дальнейшая военная поддержка Украины, пишет Reuters . Финансовая помощь ЕС имеет ключевое значение для страны на фоне неясных перспектив поддержки США, напоминает агентство.

Как передает корреспондентка DW в Брюсселе, когда министры иностранных дел стран - членов ЕС удалились на совещание за закрытыми дверями, Дмитрий Кулеба ответил на вопросы украиноязычных журналистов. В ходе этого общения он вновь подчеркнул: "Для украинцев стало бы большим разочарованием отсутствие решения Совета ЕС по началу переговоров, однако это не остановит их в борьбе против России и работе над евроинтеграцией".

"Неодобрение этого решения будет означать блокирование процесса расширения ЕС в отношении других стран. Это будет иметь ужасные последствия для репутации ЕС", - сказал Кулеба на украинском языке. "Украина все равно будет членом ЕС. Это вопрос только времени и цены", - добавил он.

В ходе открытой части заседания глав МИД стран ЕС, на которой присутствовал и Дмитрий Кулеба, ни по одной из "украинских" тем - началу переговоров о вступлении страны в ЕС, макрофинансовой помощи, Европейскому фонду мира, санкциям в отношении России и возможности передать Украине доходы от замороженных российских активов - решений принято не было.

Позиция Венгрии по приему Украины в ЕС

На открытой части заседания глава МИД Венгрии Петер Сийярто слова не брал. Ожидается, что Дмитрий Кулеба позже проведет с ним двустороннюю встречу.

8 декабря во французском журнале Le Point было опубликовано интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором тот заявил, что Будапешт будет выступать против приема Украины в Европейский Союз.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накоротке пообщался с Орбаном в рамках своего визита в Аргентину по случаю инаугурации президента страны Хавьера Милея. Разговор шел о "европейских делах", указал Зеленский, но подробностей не привел.

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