Канцлер ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку

Правительство Германии "выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС", - заявил Олаф Шольц. Президент Украины поблагодарил ФРГ за "зимний" оборонный пакет.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонном разговоре пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому неизменную поддержку Германии в борьбе против российской агрессии. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) Штеффен Хебештрайт. Канцлер "заверил, что Германия в тесной координации с европейскими и международными партнерами продолжит поддержку Украины, в том числе в военной сфере", - приводит его слова агентство AFP.

По словам Хебештрайта, федеральный канцлер подчеркнул, что будущее Украины - в Европейском союзе. Поэтому правительство Германии "выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС" и "продолжит поддерживать Украину в проведении необходимых реформ".

Зеленский поблагодарил ФРГ за "зимний" оборонный пакет

Президент Владимир Зеленский в свою очередь проинформировал канцлера "о последствиях недавних российских атак, в том числе на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины", и поблагодарил за мощный "зимний"оборонный пакет от Германии, который содержит 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом украинский лидер написал в своем официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с Шольцем ситуацию на фронтах, рассказал ему о утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне. Речь шла также о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства.

Зеленский отметил важность обеспечения единства внутри Европейского Союза по одобрению переговоров о присоединении Украины к ЕСи выделении 50 млрд евро помощи на следующие годы.

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