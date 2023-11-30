  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Канцлер ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку

Виталий Кропман
30 ноября 2023 г.

Правительство Германии "выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС", - заявил Олаф Шольц. Президент Украины поблагодарил ФРГ за "зимний" оборонный пакет.

https://p.dw.com/p/4ZdmA
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский (Фото из архива)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский (Фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонном разговоре пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому неизменную поддержку Германии в борьбе против  российской агрессии. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) Штеффен Хебештрайт. Канцлер "заверил, что Германия в тесной координации с европейскими и международными партнерами продолжит поддержку Украины, в том числе в военной сфере", - приводит его слова агентство AFP.

По словам Хебештрайта, федеральный канцлер подчеркнул, что будущее Украины - в Европейском союзе. Поэтому правительство Германии "выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС" и "продолжит поддерживать Украину в проведении необходимых реформ".

Зеленский поблагодарил ФРГ за "зимний" оборонный пакет

Президент Владимир Зеленский в свою очередь проинформировал канцлера "о последствиях недавних российских атак, в том числе на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины", и поблагодарил за мощный "зимний"оборонный пакет от Германии, который содержит 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом украинский лидер написал в своем официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с Шольцем ситуацию на фронтах, рассказал ему о утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне. Речь шла  также о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства.

Зеленский отметил важность обеспечения единства внутри Европейского Союза по одобрению переговоров о присоединении Украины к ЕСи выделении 50 млрд евро помощи на следующие годы.

Смотрите также:

Акция против поддержки Украины в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тайный план по Украине: Байден и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с Путиным? DW Новости (24.11.2023)

Тайный план по Украине: Байден и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с Путиным? DW Новости (24.11.2023)

Немецкая газета Бильд сегодня опубликовала материал под названием "Новый тайный план по Украине. Стратегия Шольца и Байдена раскрыта". По данным издания, лидеры США и Германии хотят скорейшего прекращения войны в Украине. Речь идет об участии Зеленского в переговорах с Путиным. Также в выпуске: блокада польскими перевозчиками украинских фур на границе, палестинцы о перемирии в секторе Газа.
24 ноября 2023 г.33:14 мин.
external

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

В украинские города пришли первый снег и морозы. Это не очень хорошая новость для многих жителей Украины. Россия вновь пытается уничтожить тепловые электростанции и электросети Украины с помощью беспилотников и артиллерии, чтобы деморализовать украинцев. Миллионы людей в Украине опасаются, что им снова придется обходиться без электричества, отопления и воды в морозы, как это было прошлой зимой.
Конфликты23 ноября 2023 г.26:25 мин.

Пост Зеленского о переговорах с Шольцем

t.me