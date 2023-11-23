Германия передаст Украине военную технику и снаряды

Германия передаст очередной пакет военной помощи Украине. Об этом на своем сайте объявило правительство ФРГ в среду, 22 ноября. Как следует из сообщения, ВСУ будут переданы 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, машина для разминирования Wisent 1, 2428 средств связи с криптошифрованием, а также бронированные машины скорой помощи Warthog, вездеходы, микроавтобусы, грузовики и обычные машины скорой помощи.

До этого министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) в рамках 17-й конференции "Рамштайн" по помощи Украине также пообещал поставить четыре дополнительные единицы системы ПВО IRIS-T SLM, передача которых запланирована на 2025 год; а также 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и противотанковые мины. Общая стоимость нового немецкого пакета военной помощи Украине оценивается в 1,3 миллиарда евро. Писториус также подчеркнул, что Германия и впредь будет стоять на стороне Украины "и сейчас, и в долгосрочной перспективе".

Будущее военной помощи Украине

Ранее Bloomberg со ссылками на источники, знакомые с ситуацией, писал, что немецкие власти планируют увеличить затраты на военную помощь Украине в 2024 году в два раза - до 8 миллиардов евро. Однако теперь, когда Минфин Германии запретил почти всем министерствам и ведомствам страны брать на себя новые финансовые обязательства, их будущее находится под вопросом.

Пресс-секретарь Минобороны ФРГ Митко Мюллер (Mitko Müller) ответил на вопрос DW о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, уже обещанные Писториусом поставки будут оплачены. Однако о других средствах, которые планируется выделить на помощь Киеву, говорить до принятия бюджета на будущий год рано: "Как вы знаете, планирование бюджета на будущий год еще не завершено, парламентская процедура еще продолжается", - пояснил Мюллер.

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