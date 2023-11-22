Формат "Рамштайн": создана коалиция по усилению ПВО Украины

Участники очередной, 17-й конференции Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), учрежденной под эгидой США, решили создать новую коалицию, цель которой - усилить украинскую противовоздушную оборону. Открывая встречу в среду, 22 ноября, министр обороны США Ллойд Остин напомнил , что ранее уже были организованы коалиции, направленные на укрепление Военно-воздушных сил ВСУ и информационно-технологических возможностей Украины, а теперь речь пойдет о предоставлении Киеву средств ПВО наземного базирования.

"Я ценю лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свою первую виртуальную коалиционную дискуссию. И мы собираем ресурсы всей Контактной группы для поддержки этих усилий", - указал Остин, выступая на заседании с участием около 50 стран. Глава Пентагона призвал союзников Украины предоставить ей средства ПВО в преддверии очередного зимнего сезона для защиты жителей страны.

Остин: Атаки РФ на инфраструктуру Украины означают страдания и смерти

Глава Минобороны США также напомнил о своем визите в Киев в середине ноября. За несколько дней до этого российские силы обрушили "новый шквал ракетных ударов по Киеву и другим частям Украины, пытаясь нанести ущерб украинской энергосистеме", заявил Ллойд Остин. "Российские атаки на инфраструктуру Украины могут означать страдания и смерть бесчисленного числа невинных украинских граждан. Но я уверен более, чем когда-либо, что украинский народ будет стойко переносить трудности, потому что украинцы борются за свои дома, за свои семьи и за свое будущее", - подчеркнул он.

Остин также заверил, что союзники Украины будут поддерживать ее столько, сколько потребуется. "Мы сосредоточены на поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться этой зимой и защищать свою критически важную инфраструктуру", - пояснил он. Американский министр обороны напомнил, что украинцы на протяжении 20 месяцев демонстрируют способность противостоять агрессии российского президента Владимира Путина. Он напомнил слова президента США Джо Байдена: когда тираны не платят высокую цену за агрессию, они продолжают угрожать миру.

Помощь Украине одновременно с поддержкой Израиля

Упомянув военную операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС, Ллойд Остин подчеркнул, что и Украина, и Израиль сталкиваются с врагами, стремящимися их уничтожить. "Мы видим, что Иран разжигает конфликт и в Газе, и в Украине, вооружая ХАМАС и Путина. Поддержка Ираном Кремля и ХАМАС наносит Украине, стабильности на Ближнем Востоке и международному порядку, основанному на правилах" - отметил американский министр. Он выразил уверенность в том, что "Соединенные Штаты вполне способны продолжать решительную поддержку Украины" параллельно с помощью Израилю.

"Мы отказываемся позволить автократам, полагающимся на силовые репрессии внутри страны и силовое принуждение за рубежом, диктовать форму глобальной безопасности. Мы собрались, поскольку разделяем видение свободного, открытого, процветающего и безопасного мира. И я горжусь, что Контактная группа выделила более 80 млрд долларов на помощь Украине", - заявил Ллойд Остин.

В центре внимания нынешней встречи союзников Украины в формате "Рамштайн" была, помимо усиления украинской ПВО, и помощь украинским войскам на фронте.

Смотрите также: