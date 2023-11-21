"Что, если Россия победит в Украине?" Сценарий в Die Zeit

Победа России в войне против Украины может среди прочего привести к нападению Москвы на другие страны, считают немецкие эксперты Карло Масала и Нико Ланге. Возможный сценарий они описали в газете Die Zeit.

Россия не должна победить в войне против Украины, говорят западные политики. Но что будет, если это произойдет? В марте 2023 года такой сценарий DW обсуждала с экспертами в подкасте "Геофактор". Тогда в ожидании поставок западной бронетехники Киеву и контрнаступления украинской армии такой вариант казался многим обозревателям если не маловероятным, то далеким. Спустя девять месяцев ситуация изменилась. Масштабного прорыва на фронте не произошло, война окончательно стала позиционной, а западная помощь ослабевает. На этом фоне на сайте гамбургского издания Die Zeit 19 ноября вышла статья немецких военных экспертов под заголовком "Что, если Россия победит?". Она выглядит как предупреждение о сценарии, который они сами считают "реальным".

Карло Масала Фото: DW

Авторы - профессор университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала (Carlo Masala) и эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, бывший сотрудник Минобороны ФРГ и специалист по Восточной Европе Нико Ланге (Nico Lange). Их статья - редкий в публичном пространстве Германии детальный анализ возможных последствий победы России для Европы и мира. Что считать "победой"? Для авторов статьи это ситуация, при которой Москва надолго получит контроль над уже оккупированными регионами Украины или завоюет помимо них новые территории.

Украина: отток населения, радикализация - и ядерное оружие

Сама Украина в случае такой победы России рискует превратиться в "постоянный очаг нестабильности на востоке Европы", пишут Масала и Ланге. Они исходят из того, что ВСУ будут продолжать воевать - в составе регулярной армии или партизанских групп, а Россия будет "продолжать насилие на оккупированных территориях - чистки, убийства, похищения детей и пытки". На этом фоне все больше украинцев покинут страну, а "высокая степень милитаризации общества" может привести к усилению "экстремистских и агрессивно настроенных сил".

Нико Ланге Фото: DW

Есть в прогнозе и аспект, который до сих пор считается в экспертной среде чрезвычайно маловероятным - создание в Украине ядерного оружия. Киев отрицает подобные планы. В случае победы России "быстрая разработка и подготовка к использованию украинского ядерного оружия стала бы также более вероятной", - пишут Масала и Ланге в статье для Die Zeit.

Россия: неоимпериализм и новые войны

В самой России эксперты ожидают в случае победы над Украиной усиления "русского национализма и неоимпериализма", а также проявлений реваншизма - "планов новых войн" и перехода к "открытому шантажу" в поставках энергоресурсов. При этом возможными будущими целями для нападений со стороны России Масала и Ланге считают как Украину, Грузию и Молдову, так и страны Балтии, то есть территорию НАТО.

Европа: экстремисты и доминирование России

В Евросоюзе и в Германии победа России в войне против Украины привела бы к тому, что для необходимых мер в сфере безопасности было бы труднее найти поддержку в обществе, прогнозируют Масала и Ланге. Они связывают это с усилением в таком случае левых и правых экстремистов, выступающих за поиск договоренности с Россией и в итоге - фактически "подчинение" ей. Они напоминают, что некоторые партии выступают за выход их стран из ЕС и НАТО. Москва в свою очередь сопровождала бы такое развитие событий "интенсивным влиянием, открытой поддержкой, финансированием и дезинформацией". С учетом ситуации в США, дни НАТО могут быть "сочтены", некоторые страны могут выйти из альянса, предупреждают эксперты: "В результате Россия доминировала бы в Европе".

Мир: конец либерального миропорядка

Победа России над Украиной имела бы "катастрофические последствия не только для Европы, но и, скорее всего, для остального мира", считают эксперты. Масала и Ланге называют "не случайным" то, что происходит "дестабилизация Ближнего и Среднего Востока, а Китай жестко тестирует границы (возможного) в отношении Филиппин". Эксперты упоминают и войну в Нагорном Карабахе. Они ожидают, что одним из последствий победы России против Украины будет то, что крупные страны смогут нападать на малые, "сводить старые территориальные счеты" или пытаться установить региональное господство. Нападение КНР на Тайвань в таком случае они называют "очень вероятным".

ВВС Тайваня (фото из архива) Фото: PATRICK LIN/AFP/Getty Images

Масала и Ланге полагают, что победа России в Украине может привести к "концу либерального и началу авторитарного миропорядка". Жизнь в Германии стала бы "менее безопасной, более бедной и одинокой", пишут эксперты, имея в виду сокращение числа союзников и партнеров.

Вывод: усиление поддержки Украины

Экономические и политические последствия победы России в Украине обойдутся "намного дороже", чем военные ресурсы, необходимые Киеву для победы над Россией, подводят итог эксперты. Масала и Ланге призывают к увеличению немецкой помощи и считают, что, напав на Украину, президент России Владимир Путин "стремится уничтожить мир, каким мы его знаем". Для спасения этого мира Запад должен "отбить нападение вместе с Украиной", которую они видят членом ЕС и НАТО.

Статья в Die Zeit завершается тезисом о том, что "поражение Путина" и как следствие - его "обозримый крах" могут открыть путь к "мирной и конструктивной роли России в Европе". Масала и Ланге считают, что поэтому поражение России в Украине "также в интересах России и ее общества".

Смотрите также: