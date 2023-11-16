Почему Филиппины вышли из китайского "Нового шелкового пути"

Филиппины вышли из "Нового шелкового пути", в рамках которого Китай обещал финансировать ряд инфраструктурных проектов в стране. Причиной могли стать споры вокруг Южно-Китайскиого моря.

Филиппины - не первая страна, которая вышла из китайского проекта "Новый шелковый путь". Манила решила пойти на этот шаг, поскольку Пекин не ответил на запросы о финансировании проектов строительства железных дорог, сообщил журналистам в конце октября министр транспорта Хайме Баутиста.

В рамках "Нового шелкового пути" Китай обязался выделить около 4,7 млрд евро на строительство трех железнодорожных линий - двух на самом крупном филиппинском острове Лусоне и одной на острове Минданао. В целом этой инициативой, составляющей одну из основ китайском внешней политики, предсмотрено предоставление гарантированных Пекином кредитов для крупных инфраструктурных проектов, особенно в развивающихся странах.

Причины выхода Филиппин из "Нового шелкового пути"

Китай и Филиппины уже много лет спорят по поводу территорий в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай в полном объеме. Совсем недавно катер китайской береговой охраны протаранил филиппинское рыбацкое судно в спорных водах возле отмели, известной как Вторая отмель Томаса. Однако в обосновании выхода из "Нового шелкового пути" власти Филиппин не упомянули этот территориальный конфликт.

Протесты в Маниле против планов строительства плотины на реке Калива, ноябрь 2018 года Фото: Getty Images/AFP/T. Aljibe

В интервью DW преподаватель международных исследований в Университете Де Ла Саль в Маниле Дон Маклейн Гилл сообщил о задержках в финансировании шести других проектов, в том числе проекта видеонаблюдения, строительства плотины на реке Калива для снабжения региона питьевой водой и южного дальнемагистрального проекта Филиппинских железных дорог.

"Решение о выходе из этих проектов, вероятно, было принято из-за опасений по поводу их экономической обоснованности и сомнений в готовности Пекина вести себя как ответственный сосед", - говорит Маклейн Гилл.

Напряженность в Южно-Китайском море

В последнее время растет напряженность между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море, особенно в районе Второй отмели Томаса и Аюнгинской отмели, которая является частью спорных островов Спратли. На Второй отмели Томаса постоянно присутствуют филиппинские военные. Они размещены на корабле BRP Sierra Madre, который во время Второй мировой войны использовал флот США, позже он принадлежал Филиппинам, а в 1997 году был намеренно посажен на мель. Корабль технически обслуживается уже много лет, чтобы военные могли на нем жить.

Китай претендует на все Южно-Китайское море и уже много лет строит военные объекты на его мелководье и рифах. В 2016 году международный арбитражный суд в Гааге встал на сторону Филиппин и постановил, что, согласно международному праву, нет оснований для территориальных претензий Китая.

Напряженность возросла после избрания Фердинанда Маркоса-младшего президентом Филиппин. Он занимает менее дружественную позицию по отношению к Китаю, чем его предшественник Родриго Дутерте, и склоняется к сотрудничеству с США по стратегическим вопросам.

Китай установил блокаду вокруг отмели?

В феврале береговая охрана Филиппин обвинила береговую охрану Китая в том, что та возле спорной отмели использовала против ее корабля "военный лазер", временно ослепив экипаж. Китай заявил, что это произошло непреднамеренно.

На видеозаписи, снятой в августе, видно, как китайский корабль береговой охраны использует водометы против филиппинского корабля, чтобы помешать ему доставить запасы для военных на BRP Sierra Madre. Китай настаивает на том, что в этих случаях он действует только в пределах своих территориальных вод.

Корабль береговой охраны Китая применил водометы против корабля филиппинской береговой охраны вблизи занятой Филиппинами отмели Второй Томас, 5 августа 2023 года Фото: Philippine Coast Guard/AP Photo/picture alliance

"Китай оправдывает свои действия тем, что филиппинские суда снабжения доставляют "строительные материалы", которые Пекин считает "незаконными", - поясняет Рэймонд Пауэлл из Центра инноваций в области национальной безопасности "Гордиев узел" при Стэнфордском университете в Калифорнии. По его словам, Китай установил блокаду вокруг отмели, допуская только доставку продовольствия и ротацию военных, но направляет свои водометы на суда, перевозящие строительные материалы.

Гарнизон на BRP Sierra Madre в последний раз получил провиант ​​21 октября, следующая поставка должна состояться в ближайшие недели. "Столкновения происходят регулярно, и Китаю нужно решать, хочет ли он продолжать провокации с такой интенсивностью. Вопрос в том, готов ли Китай сделать шаг назад", - добавил Пауэлл.

Индия и Япония в качестве новых партнеров?

Причину, по которой Китай откладывает свои экономические проекты на Филиппинах, можно усмотреть в дискуссиях вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море, заявил местным СМИ филиппинский сенатор Шервин Гатчалян.

Филиппинские военные на корабле BRP Sierra Madre (фото из архива) Фото: Erik de Castro/REUTERS

В свою очередь, Маклейн Гилл считает, что эта задержка может дать Филиппинам возможность наладить партнерские отношения с другими странами в долгосрочной перспективе: "Эти события окажутся полезными для долгосрочных планов развития Филиппин, поскольку они готовы расширить и диверсифицировать поиск экономических партнеров. В настоящее время Манила рассматривает Японию и Индию в качестве возможных финансистов железнодорожных проектов".

Даже если Филиппины выйдут из "Нового шелкового пути", тесные экономические связи, установленные между двумя странами в предыдущие годы, сохранятся. По данным Всемирного банка, Китай в последние годы был самым важным торговым партнером Филиппин и второй по величине страной-экспортером, уступая только Соединенным Штатам.

"Филиппины должны использовать многоплановый подход"

"Прямые инвестиции Китая не так значительны. Остановка финансирования проектов в рамках "Нового шелкового пути" не окажет существенного влияния на инвестиции на Филиппинах", - сообщил DW преподаватель Школы экономики Филиппинского университета Ян Карло Пунонгбаян. По его словам, Китай является одним из наиболее важных торговых партнеров Филиппин, однако китайские инвестиции не поступают в страну в крупных объемах.

В будущем напряженность в отношениях может помешать двум странам сотрудничать, предупреждает Пунонгбаян: "Китай останется важным торговым партнером для частного сектора, но партнерство на правительственном уровне может сократиться. Получение официальной помощи от Пекина на реализацию модернизационных проектов теперь может стать более затруднительным, учитывая вмешательство Китая в Западно-Филиппинском море (с 2012 года на Филиппинах так официально называют Южно-Китайское море. - Ред.)".

По мнению Маклейна Гилла, есть признаки того, что Манила хочет меньше полагаться на Китай. Филиппинские чиновники уверены, что Всемирный банк или Азиатский банк развития будут готовы предоставить стране финансирование. "В то время как Китай все более настойчиво отстаивает свои интересы, которые противоречат суверенитету Филиппин, их желание уменьшить свою зависимость от экономического партнерства с Пекином также можно рассматривать как элемент защиты более широких интересов безопасности в Западно-Филиппинском море", - полагает Гилл.

"Учитывая неравенство сил Манилы и Пекина, Филиппины должны использовать многоплановый подход, чтобы минимизировать риски, создаваемые растущей самоуверенностью Китая. Один из способов добиться этого - снизить экономическую зависимость", - подвел итог Маклейн Гилл.

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