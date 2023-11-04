Военный эксперт: Общество в ФРГ не готово защищать страну

Специалисты прочтут эту книгу гарантированно, а для всех остальных DW выбрала основные тезисы новой книги известного немецкого эксперта по безопасности Карло Масалы (Carlo Masala), одного из ведущих экспертов по безопасности в Германии. Книга под заголовком "Условно обороноспособна" ("Bedingt abwehrbereit"), вышедшая в середине октября, затрагивает спектр тем от состояния дел в бундесвере, противостояния с Китаем и войны России против Украины до сценариев будущего миропорядка.

Профессор-неформал из университета бундесвера

Отчасти шутя, можно было бы сказать, что очевидным преимуществом книги является ее автор. Во-первых, в отличие от многих других экспертов, объяснявших войну России против Украины и ставших широко известными в Германии после 24 февраля 2022 года, Карло Масала не потерял, а только приобрел большее доверие как специалист с четкой и прозрачной позицией и избегающий ложных прогнозов. По основному месту работы Масала - профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене, но у него много и других серьезных и статусных должностей. При этом публичный статус у него другой - неформал, ценитель итальянского образа жизни (он итальянец по происхождению), ведущий активную и тоже неформальную жизнь в социальных сетях, прежде всего в сервисе микроблогов Х (бывшем Twitter).

"Условно обороноспособна. Слабость Германии во время смены эпох" - обложка книги Карло Масалы

Во-вторых, его книга - не сухой манускрипт, а сборник записанных разговоров, а это всегда - более живая атмосфера и сопутствующая легкость подачи аргументов. Но легкость подачи не означает легкости выводов: Карло Масала предлагает читателю довольно радикальный в своей беспощадности критический анализ проблем безопасности Германии, и начинается он с разбора состояния бундесвера.

Бундесвер оборонялся бы "не дольше двух с половиной недель"

В самом начале книги Карло Масала отвечает на вопрос, а что, если бы Россия напала не на Украину, а на Германию? Вопрос, разумеется, чисто гипотетический, оговаривается автор, хотя бы уже по соображениям географии, но его ответ однозначный: "Мы бы оказались в куда более плачевном положении, чем Украина". "По моей оценке, способности сопротивляться у бундесвера хватило бы на промежуток от трех дней до двух с половиной недель, не дольше. Уже хотя бы потому, что у нас закончились бы боеприпасы", - констатирует военный эксперт Масала. В годы холодной войны стандартом НАТО считалось иметь запас боеприпасов на 30 дней, но сегодня этот стандарт - три дня, добавляет он.

На примере гипотетического нападения РФ Масала анализирует состояние армии ФРГ: 300 танков не смогли бы противостоять 3000 российских танков, а "самый маленький немецкий флот всех времен" не смог бы сдержать силы Балтийского и Северного флотов российской армии, уверен он. Разве что в воздухе у Германии было бы преимущество, предположил Масала: российской армии не удалось добиться превосходства в воздухе над украинской армией, которая, исходя только из количества техники на балансе, сильно уступала и уступает российской. Да, анализ на основе подсчета техники неполноценен, предупреждает Масала: именно он, вероятно, привел многих к недооценке возможностей украинской армии. Но проблемы бундесвера не только в дефиците необходимой военной техники для выполнения своих задач. Проблема еще и в том, что у бундесвера практически не осталось боевых соединений, умеющих работать за линией фронта, вести диверсионную деятельность - Масала с трудом насчитал меньше дюжины батальонов, чисто теоретически владеюших подобными навыками.

Масала показывает слабые стороны бундесвера

Уязвима Германия и с воздуха, в частности, возможности ПВО бундесвера крайне ограничены, критикует Масала. На боевом дежурстве чисто теоретически бундесвер мог бы иметь до 12 батарей Patriot, но часть передана Словакии, часть - Польше, часть - Украине, еще часть проходит модернизацию, так что в итоге для защиты всей территории ФРГ есть одна батарея. Итог: по оценке Масалы, до 90 процентов российских ракет (опять же, в невероятном случае нападения) попадало бы по целям в ФРГ. "В чисто гипотетическом сценарии нападения танков на границе сначала бы мы не увидели: Россия сделала бы ставку на ракетный обстрел", - предположил Масала.

Карло Масала во время интервью DW в Киеве Фото: DW

Одной из причин успешного сдерживания Киевом российских войск в первые дни вторжения считается быстрая и эффективная мобилизация. Но бундесвер просто не смог бы быстро увеличить численность армии: ни логистики, ни обеспечения для более крупной армии нет, утверждает Карло Масала. В последние десятилетия, по его словам, бундесвер сосредоточился на выполнении зарубежных миссий, теряя способность выполнять такие функции, как защита собственной территории. "Чтобы отправить бригаду в Норвегию на учения, перчатки пришлось собирать по всему бундесверу", - это не черный юмор, а реальность, говорит автор книги. Германия пользовалась "дивидендами с мира", то есть, периодом стабильности в Европе, возможно, радикальнее других, но у партнеров по НАТО ситуация "далеко не всегда лучше нашей", признает Масала. Так что только в альянсе Германия могла бы защитить себя и партнеров, хотя опять же, в вопросах защиты воздушного пространства НАТО в Европе имеет много уязвимых мест для ракетных обстрелов, уверен профессор Университета бундесвера.

"Смена эпох"? В лучше случае в режиме "слоу-мо"

Сам факт, что армия ФРГ не способна выполнять миссию по защите государства, стало общим местом, констатирует Масала. Его удивляет не то, что вынести подобный приговор публично сегодня - не проблема, как было бы в прошлом, а то, что меры по исправлению ситуации не принимаются, утверждает автор книги. Масала так описывает существовавший много лет, по его мнению, негласный общественный договор между прежним канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и немецким обществом: "Пусть снаружи "штормит", внутри страны всем будет уютно".

Масала жестко критикует "слепоту" политического руководства ФРГ в отношении России в годы позднего правления Путина, когда ни у кого, по его словам, не было "плана Б" на случай, "если Москва не будет тем партнером, на которого рассчитывали в Берлине". Истинные цели Москвы в отношении Украины, несмотря на события 2014 года и вплоть до начала вторжения в 2022 году, Берлин не хотел видеть, игнорируя более осведомленных и понимающих развитие экспертов по России, сожалеет Карло Масала.

Только после 24 февраля 2022 года Германия вынужденно почувствовала, что снаружи штормит, и ищет теперь новый курс. В какой-то момент война на континенте все же заставила политическую элиту в ФРГ отказаться от иллюзий и заняться реал-политик, "самое позднее - с начала поставок тяжелых вооружений" Киеву. Но "смена эпох" (крылатая фраза уже действующего канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), сказанная им спустя три дня после начала войны) до сих пор больше похожа на видеозапись, воспроизводимую в замедленном режиме, говорит Карло Масала.

"Вся Германия не готова к защите своей страны"

Но безжалостно описать состояние армии ФРГ автору недостаточно. Читатель будет удивлен узнать, что Масала требует не только и не столько новых вооружений и других мер для укрепления бундесвера. Важнее любого дефицита персонала, легкой или тяжелой техники в бундесвере Масала считает состояние всего германского общества - а оно, по его оценке, совершенно не готово к защите своей страны!

Масала в данном случае не про танки, а про угрозы безопасности, которые принято называть гибридными. Отключи в Германии кто-нибудь свет на три дня, и страна погрузилась бы в хаос, жалуется он. В отличие от стран Скандинавии, например, Германия пребывает в "совершенно преступной наивности" насчет имеющихся угроз извне, анализирует автор книги. Масала приводит такой пример: Киль по собственной инициативе стал городом-побратимом китайского города Цинтао. Цинтао - это центр КНР по строительству подводных лодок и ведения войны под водой, а Киль - центр изучения океана и один из важных портов флота ФРГ. "То, что китайцы используют такие партнерства для шпионажа, местные власти в Киле совершенно не понимают", - негодует Масала.

Смена эпох для Масалы – не только в модернизации армии, а в обнаружении истинных угроз и поиске адекватных ответов. Это могут быть не только ракетные удары, но и саботаж на объектах критической инфраструктуры, и потоки дезинформации, и "экономический империализм Китая", как говорит Масала. Никто не должен полностью выходить из китайского рынка, рассуждает эксперт, "но одно дело - производить там плюшевых мишек, другое - производить только в Китае важные для Германии компоненты для промышленности или тем более обороны, которые в случае конфликта не удастся заменить".

При чем тут бундесвер? Да особо ни при чем, говорит Масала, - это уже проблемы безопасности всего общества, которое должно уметь держать "интегрированную оборону". Государство, по его мнению, должно объяснить жителю Мюнхена или Берлина, что удар по инфраструктуре куда вероятнее, чем появление танков на границе, и научить его вовремя заметить акт саботажа или шпионажа и, если не предотвратить, то хотя бы как можно быстрее преодолеть его последствия, заключает Карло Масала.

И на то, чтобы выстраивать безопасность в духе "смены эпох", времени у Германии совсем мало, предостерегает Карло Масала. Исход противостояния Китая с Тайванем неопределенный, результат выборов президента США в 2024 году – тоже, США хотят в любом случае сместить фокус своего внимания в сторону Юго-Восточной Азии. "Ну куда еще срочнее?" – задается вопросом Масала. "Если не действовать сейчас, то потом придется приговаривать - ну неужели мы не видели тогда, что это произойдет?".

Неутешительный прогноз для Украины

Масала касается в своей книге, конечно, и войны РФ против Украины. Максимальные цели Киева - полное освобождение территорий, включая Крым, немецкий военный эксперт считает нереалистичными. Впрочем, как и вступление Украины в ЕС и НАТО в обозримом будущем. Хотя при этом Масала признает, что только это самое вступление, после окончания войны, могло бы стать той "твердой гарантией" безопасности, которую мог бы дать Запад Киеву. Альтернатив членству в НАТО и ЕС Масала видит немного: собственное ядерное оружие и "вооружиться до зубов", чтобы сдержать новую российскую агрессию.

Самый большой риск для дальнейшего развития военных действий между Украиной и Россией Масала видит в том, что Путин сможет использовать главную слабость Запада – нехватку выносливости. "Путин исходит из того, что у западных демократий нет долгого дыхания, чтобы поддерживать Украину, и в этом он не полностью неправ", - говорит Масала, добавляя, что симптомы усталости уже чувствуются.

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