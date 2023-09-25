"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Германии, призвана укрепить защитный зонтик НАТО. Что нужно знать об этой инициативе, выдвинутой после вторжения России в Украину - у DW.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), в понедельник, 25 сентября, отправился в трехдневную поездку по странам Балтии, в ходе которой посетит Латвию и Эстонию и обсудит там немецкое военное присутствие в регионе. Помимо прочего, речь будет идти об инициативе Берлина "Европейский небесный щит", направленной на создание единой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вторжение российских войск в Украину вернуло войну на европейский континент и заставило по-новому взглянуть на обороноспособность НАТО и Европы. В данный момент происходит наращивание вооружений странами-членами альянса, вырабатываются новые оборонные стратегии. Они включают в себя защиту от возможных российских ракетных ударов в случае эскалации войны в Украине и возможной конфронтации НАТО с Москвой.

В ESSI участвуют 19 стран

В существующем защитном зонтике альянса для Европы есть прорехи. Ликвидировать их призвана система противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), создание которой Германия инициировала в октябре прошлого года. Тогда в кулуарах встречи представителей государств-членов НАТО в Брюсселе 15 стран подписали декларацию о намерениях по созданию европейской системы ПВО. Помимо ФРГ, это Бельгия, Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Финляндия, Эстония, а также Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. Позже к проекту присоединились Дания, Швеция, Австрия и Швейцария.

Олаф Шольц Фото: Thomas Trutschel/IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляя проект, говорил о "выигрыше в сфере безопасности для всей Европы" и утверждал, что европейская ПВО будет дешевле и боеспособнее, чем если бы каждая страна строила свою собственную дорогостоящую и сложную систему ПВО. Однако Франция, Италия и Польша до сих пор не присоединились к ESSI. Париж, со своей стороны, подверг критике тот факт, что для проекта планируется закупить технологии и вооружения в Израиле и США.

Целью ESSI является создание максимально скоординированной системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы иметь возможность защищаться от любых угроз с воздуха. На своей странице в интернете министерство обороны ФРГ определяет малую дальность как расстояние до 15 км по земле и до 6 км в высоту. Среднюю дальность - от 15 до 50 км и до 25 км соответственно. Большую - как расстояние более 50 км и высоту до 35 км.

Системы ПВО IRIS-T SLM для защиты от атак беспилотников

"Во всех трех видах систем ПВО - в зависимости от дальности - существуют изъяны в их возможностях, которые должны быть устранены с помощью ESSI, либо уже имеющиеся возможности должны быть расширены или усилены", - отмечают в немецком Минобороны. Для этого существующее вооружение должно быть заменено на более современное, такое как IRIS-T SLM.

Система ПВО средней дальности IRIS-T SLM может сбивать ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Цена одной установки - около 145 млн евро. В июне этого года бюджетный комитет бундестага дал добро на закупку шести таких установок. Специалисты бундесвера уже ознакомились с этой системой ПВО в процессе обучения украинских военных. На данный момент Германия передала Украине две установки IRIS-T SLM.

Запуск ракеты немецкой системой ПВО IRIS-T SLM Фото: Air Force Ukraine

Для обеспечения защиты с воздуха от угроз дальнего действия на вооружении бундесвера стоит система Patriot, которая до сих пор считается эффективной, но нуждается в модернизации. Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) наземного базирования Patriot используется для уничтожения самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности. Он с 1984 года находится на вооружении во многих странах, включая Германию. В настоящее время бундесвер располагает 12 пусковыми установками, что недостаточно для прикрытия всей территории страны.

Требует корректировки и улучшения и имеющаяся защита от крылатых ракет. Поскольку они летят на малой высоте и из-за этого часто могут быть обнаружены в самый последний момент, сбить такие ракеты могут в основном современные системы ПВО, такие как Patriot или IRIS-T SLM. Поэтому, по оценке бундесвера, в данном случае "комплексная защита территории требует огромных затрат и возможна только при использовании большого количества систем", что свидетельствует о необходимости участия многих стран.

Arrow 3 против ракет за пределами земной атмосферы

Еще один недостаток - в недостаточной защите от баллистических ракет большой дальности, которые могут наводиться на цель и за пределами атмосферы Земли. "Он должен быть быстро устранен, тем более что Россия уже располагает таким оружием. Германия должна быть в состоянии защитить себя от угрозы, исходящей от ракет с дальностью более 1000 км, быстрее, чем планировалось ранее", - указывают в Минобороны ФРГ.

Американо-израильский ЗРК Arrow 3 Фото: ZUMA/IMAGO

Именно такую защиту призван обеспечить американо-израильский ЗРК Arrow 3, который должен быть поставлен на вооружение в Германии к концу 2025 года. Бюджетный и оборонный комитеты бундестага одобрили его закупку в июне. По данным израильских источников, стоимость контракта составляет почти четыре миллиарда евро.

Arrow 3 может уничтожать атакующие ракеты на высоте более 100 км, за пределами атмосферы в ближнем космосе и имеет дальность действия до 2400 км. Как и Patriot, комплекс Arrow 3 состоит из мобильной пусковой установки, мобильного центра управления, мобильной радиолокационной станции и управляемых ракет.

Невидимый купол для максимально возможной территории

Страны-участницы ESSI хотят сообща закупить необходимые системы вооружений, которые в совокупности позволят за минимальные средства прикрыть максимальную по площади территорию. При этом необходимо учитывать потребности разных стран. Совместное приобретение и обслуживание европейскими государствами-членами НАТО систем ПВО должно дать экономию как при их закупке, так и на эксплуатационных расходах.

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