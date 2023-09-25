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"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Ральф Бозен
25 сентября 2023 г.

Система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Германии, призвана укрепить защитный зонтик НАТО. Что нужно знать об этой инициативе, выдвинутой после вторжения России в Украину - у DW.

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Немецкие Iris-T станут частью европейского противовоздушного щита
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLMФото: Diehl Defence/abaca/picture alliance

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), в понедельник, 25 сентября, отправился в трехдневную поездку по странам Балтии, в ходе которой посетит Латвию и Эстонию и обсудит там немецкое военное присутствие в регионе. Помимо прочего, речь будет идти об инициативе Берлина "Европейский небесный щит", направленной на создание единой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вторжение российских войск в Украину вернуло войну на европейский континент и заставило по-новому взглянуть на обороноспособность НАТО и Европы. В данный момент происходит наращивание вооружений странами-членами альянса, вырабатываются новые оборонные стратегии. Они включают в себя защиту от возможных российских ракетных ударов в случае эскалации войны в Украине и возможной конфронтации НАТО с Москвой.

В ESSI участвуют 19 стран

В существующем защитном зонтике альянса для Европы есть прорехи. Ликвидировать их призвана система противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), создание которой Германия инициировала в октябре прошлого года. Тогда в кулуарах встречи представителей государств-членов НАТО в Брюсселе 15 стран подписали декларацию о намерениях по созданию европейской системы ПВО. Помимо ФРГ, это Бельгия, Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Финляндия, Эстония, а также Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. Позже к проекту присоединились Дания, Швеция, Австрия и Швейцария.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Thomas Trutschel/IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляя проект, говорил о "выигрыше в сфере безопасности для всей Европы" и утверждал, что европейская ПВО будет дешевле и боеспособнее, чем если бы каждая страна строила свою собственную дорогостоящую и сложную систему ПВО. Однако Франция, Италия и Польша до сих пор не присоединились к ESSI. Париж, со своей стороны, подверг критике тот факт, что для проекта планируется закупить технологии и вооружения в Израиле и США.

Целью ESSI является создание максимально скоординированной системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы иметь возможность защищаться от любых угроз с воздуха. На своей странице в интернете министерство обороны ФРГ определяет малую дальность как расстояние до 15 км по земле и до 6 км в высоту. Среднюю дальность - от 15 до 50 км и до 25 км соответственно. Большую - как расстояние более 50 км и высоту до 35 км.

Системы ПВО IRIS-T SLM для защиты от атак беспилотников

"Во всех трех видах систем ПВО - в зависимости от дальности - существуют изъяны в их возможностях, которые должны быть устранены с помощью ESSI, либо уже имеющиеся возможности должны быть расширены или усилены", - отмечают в немецком Минобороны. Для этого существующее вооружение должно быть заменено на более современное, такое как IRIS-T SLM.

Система ПВО средней дальности IRIS-T SLM может сбивать ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Цена одной установки - около 145 млн евро. В июне этого года бюджетный комитет бундестага дал добро на закупку шести таких установок. Специалисты бундесвера уже ознакомились с этой системой ПВО в процессе обучения украинских военных. На данный момент Германия передала Украине две установки IRIS-T SLM.

Запуск ракеты немецкой системой ПВО IRIS-T SLM
Запуск ракеты немецкой системой ПВО IRIS-T SLMФото: Air Force Ukraine

Для обеспечения защиты с воздуха от угроз дальнего действия на вооружении бундесвера стоит система Patriot, которая до сих пор считается эффективной, но нуждается в модернизации. Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) наземного базирования Patriot используется для уничтожения самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности. Он с 1984 года находится на вооружении во многих странах, включая Германию. В настоящее время бундесвер располагает 12 пусковыми установками, что недостаточно для прикрытия всей территории страны.

Требует корректировки и улучшения и имеющаяся защита от крылатых ракет. Поскольку они летят на малой высоте и из-за этого часто могут быть обнаружены в самый последний момент, сбить такие ракеты могут в основном современные системы ПВО, такие как Patriot или IRIS-T SLM. Поэтому, по оценке бундесвера, в данном случае "комплексная защита территории требует огромных затрат и возможна только при использовании большого количества систем", что свидетельствует о необходимости участия многих стран.

Arrow 3 против ракет за пределами земной атмосферы

Еще один недостаток - в недостаточной защите от баллистических ракет большой дальности, которые могут наводиться на цель и за пределами атмосферы Земли. "Он должен быть быстро устранен, тем более что Россия уже располагает таким оружием. Германия должна быть в состоянии защитить себя от угрозы, исходящей от ракет с дальностью более 1000 км, быстрее, чем планировалось ранее", - указывают в Минобороны ФРГ.

Американо-израильский ЗРК Arrow 3
Американо-израильский ЗРК Arrow 3Фото: ZUMA/IMAGO

Именно такую защиту призван обеспечить американо-израильский ЗРК Arrow 3, который должен быть поставлен на вооружение в Германии к концу 2025 года. Бюджетный и оборонный комитеты бундестага одобрили его закупку в июне. По данным израильских источников, стоимость контракта составляет почти четыре миллиарда евро.

Arrow 3 может уничтожать атакующие ракеты на высоте более 100 км, за пределами атмосферы в ближнем космосе и имеет дальность действия до 2400 км. Как и Patriot, комплекс Arrow 3 состоит из мобильной пусковой установки, мобильного центра управления, мобильной радиолокационной станции и управляемых ракет.

Невидимый купол для максимально возможной территории

Страны-участницы ESSI хотят сообща закупить необходимые системы вооружений, которые в совокупности позволят за минимальные средства прикрыть максимальную по площади территорию. При этом необходимо учитывать потребности разных стран. Совместное приобретение и обслуживание европейскими государствами-членами НАТО систем ПВО должно дать экономию как при их закупке, так и на эксплуатационных расходах.

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