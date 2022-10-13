Германия запустила проект новой европейской системы ПВО

Германия и 14 других стран НАТО запустили проект по созданию европейской системы противовоздушной обороны. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и 14 ее коллег в четверг, 13 октября, подписали в Брюсселе декларацию о намерениях по созданию противовоздушного щита European Sky Shield.

По словам Ламбрехт, цель проекта - "закрыть бреши в противовоздушной обороне". На фоне российской войны против Украины министр отметила, что мы живем в "угрожающие времена, сопряженные с вызовами".

Европейский противовоздушный щит

В рамках инициированного Германией проект планируется объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения баллистических, крылатых ракет и боевых беспилотников. Среди таких систем - немецкая Iris-T, одну из которых Германия только что поставила Украине. Сам бундесвер пока не принял эти системы на вооружение.

"Сейчас важно быстро раздобыть системы Patriot, IRIS-T SLM и еще более совершенные ПВО", - сказала Ламбрехт. В качестве системы для перехвата ракет рассматривается американо-израильская Arrow 3. Совместную декларацию о намерениях подписали Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва Нидерланды, Румыния и Словения. К проекту намерена присоединиться и Эстония.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце августа назвал создание европейской системы ПВО "выгодой в сфере безопасности для всей Европы", а также более дешевой и эффективной альтернативой, поскольку, как он пояснил, каждому из союзников не придется закупать дорогостоящие сверхсложные системы ПВО только для себя.

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