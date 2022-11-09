Германия направила Украине 30 БМП и ракеты для IRIS-T SLM

Правительство ФРГ отчиталось о новых поставках Украине. Киеву предоставляют вооружения и оборудование из запасов бундесвера, а также продукцию немецких предприятий.

Германия отправила Украине еще одну партию военной техники и вооружений. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства ФРГ в среду, 9 ноября, Киев получит 30 бронетранспортеров Dingo, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 18 разведывательных беспилотников, 18 единиц оборудования для защиты от дронов, пять танковых транспортеров М1070 Oshkosh и три автопогрузчика.

Германия поставляет Украине вооружения и оборудование из запасов бундесвера и продукцию предприятий, которая финансируется в рамках Инициативы по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative). В 2022 году Берлин расширил объем этого фонда помощи до 2 млрд евро, большая часть денег направляется на военную помощь Украине.

Ertüchtigungsinitiative - инструмент политики безопасности ФРГ, который находится в совместном ведении двух федеральных министерств: обороны и иностранных дел. Он предназначен для поддержки зарубежных партнеров и организаций в деле предотвращения и сдерживания конфликтов.

Бундестаг и "зеленые" - за увеличение поставок оружия Украине

Пресс-служба правительства Германии регулярно обновляет список вооружений , поставляемых Украине. ФРГ предоставляет Киеву в числе прочего зенитные самоходные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и ручные противотанковые гранатометы.

В октябре представители партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, выступили за увеличение поставок оружия Украине. В заявлении, принятом на партийном съезде в Бонне 15 октября, отмечается, что российская агрессивная война показывает, "насколько жизненно важной является достаточная гражданская и военная обороноспособность". Сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что Германия должна помогать там, где может, "потому что это оружие спасает человеческие жизни". В ноябре поддержать контрнаступление ВСУ вооружением призвали в бундестаге.

Смотрите также: