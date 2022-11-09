  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Система ПВО IRIS-T
Система ПВО IRIS-TФото: Diehl Defence
КонфликтыГермания

Германия направила Украине 30 БМП и ракеты для IRIS-T SLM

Анна Неверова
15 ч. назад

Правительство ФРГ отчиталось о новых поставках Украине. Киеву предоставляют вооружения и оборудование из запасов бундесвера, а также продукцию немецких предприятий.

https://p.dw.com/p/4JI0P

Германия отправила Украине еще одну партию военной техники и вооружений. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства ФРГ в среду, 9 ноября, Киев получит 30 бронетранспортеров Dingo, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 18 разведывательных беспилотников, 18 единиц оборудования для защиты от дронов, пять танковых транспортеров М1070 Oshkosh и три автопогрузчика.

Германия поставляет Украине вооружения и оборудование из запасов бундесвера и продукцию предприятий, которая финансируется в рамках Инициативы по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative). В 2022 году Берлин расширил объем этого фонда помощи до 2 млрд евро, большая часть денег направляется на военную помощь Украине.

Ertüchtigungsinitiative - инструмент политики безопасности ФРГ, который находится в совместном ведении двух федеральных министерств: обороны и иностранных дел. Он предназначен для поддержки зарубежных партнеров и организаций в деле предотвращения и сдерживания конфликтов.

Бундестаг и "зеленые" - за увеличение поставок оружия Украине

Пресс-служба правительства Германии регулярно обновляет список вооружений, поставляемых Украине. ФРГ предоставляет Киеву в числе прочего зенитные самоходные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и ручные противотанковые гранатометы.

В октябре представители партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, выступили за увеличение поставок оружия Украине. В заявлении, принятом на партийном съезде в Бонне 15 октября, отмечается, что российская агрессивная война показывает, "насколько жизненно важной является достаточная гражданская и военная обороноспособность". Сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour) высказал мнение, что Германия должна помогать там, где может, "потому что это оружие спасает человеческие жизни". В ноябре поддержать контрнаступление ВСУ вооружением призвали в бундестаге

Смотрите также: 

Шольц обещает еще больше оружия Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? (18.10.2022)

Как будет Германия защищать страны Балтии, если на них нападет Россия? Этот и другие острые вопросы безопасности обсуждались 18 октября в рамках Берлинского внешнеполитического форума. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, политологи и ученые.
Политика18 октября 2022 г.04:13 мин.
external

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Какие вооружения на самом деле в Киеве считают эффективным и откуда их рассчитывают получить.
Политика8 сентября 2022 г.02:13 мин.

Сайт правительства ФРГ

Список вооружений, поставляемых Германией Украине
www.bundesregierung.de
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на фоне изображения здания Минобороны Соединенных Штатов

Генерал США: И Россия, и Украина потеряли 100 тысяч военных

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Data Background - 3d Illustration

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Цифровые технологии20 ч. назад
Veranstaltung "Women in Tech"

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Цифровые технологии24 ч. назад
вебстраница компании NSO Group на экране смартфона

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Политика5 ч. назад
Владивостокский морской торговый порт

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество23 ч. назад
Восстановление разрушенных войной домов на Черниговщине - кирпичи и строения

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Общество9 ноября 2022 г.
На главную страницу