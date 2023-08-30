Шойгу потребовал производить системы ПВО круглосуточно

После масштабного удара дронов по территории России министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод концерна "Алмаз-Антей" в Тульской области и потребовал наладить производство "в режиме 24/7".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от руководства российского концерна "Алмаз-Антей", который выпускает вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, перейти на производство "в режиме 24/7", то есть круглосуточно и без выходных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 30 августа, по итогам посещения Шойгу одного из заводов госконцерна в Тульской области.

Как отмечается в сообщении, Шойгу проинспектировал производственные цеха, выпускающие радиолокационные системы. Гендиректор концерна Ян Новиков доложил ему о наращивании темпов производства и поставок средств контрбатарейной борьбы российским войскам, продолжающим военные действия против Украины. По словам Новикова, на заводе уже ранее увеличили рабочие смены, а проведенная в последние два года реконструкция и техническое перевооружения позволили нарастить производственные мощности "в разы". Минобороны не указало, какой именно завод посетил Шойгу.

В ночь на 30 августа был нанесен наиболее масштабный удар дронами на территории РФ. Беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. В Пскове в результате удара по аэродрому двойного назначения были уничтожены не менее четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

У Крымского моста усиливают защиту от дронов

Тем временем американский военный метеоролог Дэвид Хелмс опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, свидетельствующие об установлении россиянами заграждений в море на южной стороне Крымского моста. На снимках от 29 августа видно, что на мосту построено заграждение длиной около 1,2 км. Тем самым РФ пытается противодействовать атакам ВСУ на мост, указал он.

В свою очередь "Радио "Свобода" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые снимки сервиса Planet.com указывает, что к югу от Крымского моста на глубине 2,4 м встали на якорь либо подтоплены семь барж. "Предположительно, суда будут использованы как основа для бонового заграждения против украинских дронов", - пишет издание, напоминая об аналогичном сообщении ГУР Минобороны Украины после атаки морского дрона ВСУ на Крымский мост.

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