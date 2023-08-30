  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Шойгу потребовал производить системы ПВО круглосуточно

Ольга Лебедева
30 августа 2023 г.

После масштабного удара дронов по территории России министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод концерна "Алмаз-Антей" в Тульской области и потребовал наладить производство "в режиме 24/7".

https://p.dw.com/p/4Vlnc
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Russian Defence Ministry via REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от руководства российского концерна "Алмаз-Антей", который выпускает вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, перейти на производство "в режиме 24/7", то есть круглосуточно и без выходных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 30 августа, по итогам посещения Шойгу одного из заводов госконцерна в Тульской области.

Как отмечается в сообщении, Шойгу проинспектировал производственные цеха, выпускающие радиолокационные системы. Гендиректор концерна Ян Новиков доложил ему о наращивании темпов производства и поставок средств контрбатарейной борьбы российским войскам, продолжающим военные действия против Украины. По словам Новикова, на заводе уже ранее увеличили рабочие смены, а проведенная в последние два года реконструкция и техническое перевооружения позволили нарастить производственные мощности "в разы". Минобороны не указало, какой именно завод посетил Шойгу.

В ночь на 30 августа был нанесен наиболее масштабный удар дронами на территории РФ. Беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. В Пскове в результате удара по аэродрому двойного назначения были уничтожены не менее четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

У Крымского моста усиливают защиту от дронов

Тем временем американский военный метеоролог Дэвид Хелмс опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, свидетельствующие об установлении россиянами заграждений в море на южной стороне Крымского моста. На снимках от 29 августа видно, что на мосту построено заграждение длиной около 1,2 км. Тем самым РФ пытается противодействовать атакам ВСУ на мост, указал он. 

В свою очередь "Радио "Свобода" со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые снимки сервиса Planet.com указывает, что к югу от Крымского моста на глубине 2,4 м встали на якорь либо подтоплены семь барж. "Предположительно, суда будут использованы как основа для бонового заграждения против украинских дронов", - пишет издание, напоминая об аналогичном сообщении ГУР Минобороны Украины после атаки морского дрона ВСУ на Крымский мост.

Смотрите также:

Самая массированная атака на Россию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Борьба Зеленского с коррупцией - популизм или сядут все? И что с похоронами Пригожина? DW Новости (28.08.2023)

Борьба Зеленского с коррупцией - популизм или сядут все? И что с похоронами Пригожина? DW Новости (28.08.2023)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на время войны приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, соответствующий законопроект может быть направлен в парламент уже в ближайшую неделю.
Политика28 августа 2023 г.32:06 мин.
external

Последняя тайна Пригожина и украинский след в подрыве “Северного потока”. DW Новости (29.08.2023)

Последняя тайна Пригожина и украинский след в подрыве “Северного потока”. DW Новости (29.08.2023)

История с похоронами основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина и его соратников в Санкт-Петербурге 29 августа превратилось в реалити-шоу. Журналисты следили чуть ли не за всеми основными кладбищами города.
Политика29 августа 2023 г.33:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар на аэродроме в Пскове

Атака дронов на регионы РФ и обстрел Киева: что нужно знать

Политика30 августа 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Фруман на стадионе с украинским и польским флагом

Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси

Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси

Права человека30 августа 2023 г.
Карикатура: папа римский Франциск пытается уклониться от больших красных капель, которые летят в его сторону и на земле становятся кровяными пятнами.

Папа римский о России, или Франциск под ударом

Папа римский о России, или Франциск под ударом

Политика30 августа 2023 г.
Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Как "тролли" поминают Пригожина и защищают Путина

Как "тролли" поминают Пригожина и защищают Путина

Политика30 августа 2023 г.
Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский

Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?

Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?

Правосудие и закон30 августа 2023 г.
Рука пересчитывает банкноты евро

Почему осенью в ФРГ замедлится инфляция и подешевеет энергия

Почему осенью в ФРГ замедлится инфляция и подешевеет энергия

Экономика и бизнес30 августа 2023 г.
"Золотой лев"

Венеция-2023: большое кино, маленький гламур

Венеция-2023: большое кино, маленький гламур

Кино30 августа 2023 г.
На главную страницу