Атака дронов на регионы РФ и обстрел Киева: что нужно знать

В ночь на 30 августа центральные районы России подверглись массированной атаке дронов. Войска РФ обстреляли Украину ракетами и беспилотниками Shahed. В Киеве - погибшие и пострадавшие. DW - об атаках и их последствиях.

Минобороны России в ночь на 30 августа сообщило о массированной атаке беспилотников в Центральном регионе страны. Объектами налета БПЛА стали шесть российских областей и оккупированный Севастополь. В ту же ночь войска РФ обстреляли Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed. По территории страны было выпущено 44 ракеты и беспилотника, более половины из них по Киеву. DW - о ночных атаках и их последствиях.

Псковский аэропорт: повреждены самолеты Ил-76

Около 23:40 по местному времени серия взрывов прозвучала в аэропорту Пскова. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что псковский аэропорт, являющийся аэродромом совместного базирования, был атакован беспилотными летательными аппаратами. По информации в местных телеграм-каналах, речь шла о 12 БПЛА. Власти региона объявили антитеррористический план "Эдельвейс", подразумевающий перевод силовых ведомств на усиленный режим службы с боевым оружием.

Самолет Ил-76 Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Спустя некоторое время агентство ТАСС сообщило о том, что ударами по аэропорту были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, которые используются для перевозки военных и техники. Телеграм-канал "База" пишет о том, что еще два самолета были полностью уничтожены. В соцсетях обратили внимание на сделанные ранее спутниковые снимки, на которых видно, что самолеты на аэродроме расставлены плотно и без укрытия, так что в действительности уничтоженной техники может быть еще больше. Так называемые российские "военкоры", в свою очередь, написали о том, что эти самолеты обслуживали 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, причастную к убийствам мирных жителей в украинской Буче весной 2022 года.

По информации местных СМИ, в результате налета дронов вспыхнул пожар в расположенной рядом с аэродромом воинской части 64044 - 2 бригады спецназа ГРУ. Российские пропагандистские телеграм-каналы пишут о вероятном повреждении сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносителя Ту-22. После атаки БПЛА аэропорт был закрыт, все запланированные на 30 августа пассажирские авиарейсы были отменены.

Киев: самый массированный воздушный налет с весны

Пожар в Киеве в результате ракетного удара, 30 августа 2023 года Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В ту же ночь российские войска атаковали Украину 44 крылатыми ракетами и беспилотниками. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили 43 из 44 целей. Свыше половины всех снарядов было выпущено по Киеву - воздушный налет стал самым массированным с весны этого года. "Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Противник провел массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет", - сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. По его словам, силы и средства ПВО сбили до 20 ракет и дронов.

В одном из районов Киева обломки ракеты упали на территорию предприятия, вспыхнул пожар. Погибли двое охранников, еще три человека были ранены. В другом районе из-за падения обломков ракеты загорелось здание гипермаркета "Ашан", пожар быстро потушили.

ГСЧС Украины также сообщило о повреждении из-за ракетных ударов нескольких жилых домов в Киевской области. В некоторых из них возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Три человека были госпитализированы.

Одессу атаковали ракетами морского базирования

Россияне также атаковали ракетами и дронами-камикадзе Одесскую, Николаевскую, Черкасскую и Житомирскую области Украины. По Одесской области были выпущены ракеты морского базирования. В самой Одессе прозвучали взрывы. Позже стало известно, что в регионе работала ПВО. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что регион подвергся атаке российских ракет и сообщил, что над Черным морем было уничтожено восемь воздушных целей. "8 ракет уничтожили наши силы ПВО и Морской охраны над морем", - написал Кипер и добавил, что попаданий и разрушений нет.

Власти других украинских регионов, подвергшихся российским атакам, также не сообщали о возможных разрушениях и пострадавших.

Пожар на территории завода в Брянской области

Министерство обороны России обвинило украинские власти в попытке атаковать объекты на территории Брянской, Орловской, Калужской и Московской областей. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз Фото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance/dpa

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что три беспилотника были сбиты непосредственно над Брянском, а "жертв нет". В то же время ряд российских источников сообщил о том, что один из сбитых беспилотников вызвал пожар на территории завода "Кремний ЭЛ" - одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. По данным сайта "Важные истории", завод, в частности, производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". В Брянске дроны также атаковали телевышку и здание Следственного комитета.

Три беспилотника были зафиксированы в Калужской области. Местные власти сообщили, что в Дзержинском районе БПЛА попал "в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов", а в Сухиничском районе "при уничтожении дрона никто не пострадал". При этом российский телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники пишет, что БПЛА ночью пытались атаковать крупнейшее нефтехимическое предприятие ООО "Первый Завод".

Атака дронов на Москву и оккупированный Севастополь

О двух сбитых дронах сообщили власти Орловской области. Минобороны РФ отчиталось об "уничтожении украинского беспилотника" над территорией Рязанской области. Мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале написал о сбитом беспилотнике, обнаруженном "на пути к Москве", а "губернатор" оккупированного Севастополя - об атаках дронов с моря.

Минобороны РФ также сообщило, что около полуночи в акватории Черного моря были уничтожены 4 быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Российское ведомство не привело подробности. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

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