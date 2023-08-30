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Власти: Военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали БПЛА

Анатолий Арни
30 августа 2023 г.

Четыре военных самолета Ил-76 повреждены при атаке дронов на псковский аэропорт, сообщает ТАСС. В воздушной гавани отменены все рейсы на 30 августа.

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Военно-транспортный самолет Ил-76
Ил-76 (фото из архива)Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Международный аэропорт Псков в ночь на среду, 30 августа, был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на видеоролики очевидцев, на которых был запечатлен пожар в районе воздушной гавани, а также слышна стрельба и взрывы. Позднее информацию об атаке подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, 30 августа в аэропорту Пскова будут отменены все рейсы "до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы". "По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно", - заявил Ведерников.

Аэропорт является аэродромом совместного базирования, на нем располагаются как военные, так и гражданские самолеты. ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы сообщает, что в результате атаки были повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Воздушное пространство над Псковом и областью временно ограничено для полетов, указывает агентство.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов в других регионах

Минобороны РФ на момент публикации статьи инцидент не прокомментировало. Вместо этого в Telegram-канале ведомства после происшествия в Пскове появились сообщения о "пресеченных" атаках БПЛА над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также об "уничтожении" в Черном море четырех катеров, на которых якобы находились члены украинских десантных групп. Псковский аэропорт расположен в 700 км от границы Украины.

Вскоре после сообщений об атаке на аэропорт в районе воинской части № 64044 в областном центре вспыхнул пожар, указало интернет-издание ASTRA. По его данным, эта часть относится к территории 2-й бригады спецназа Главного управления генштаба ВС РФ в Промежицах, которая участвовала в полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Кроме того, в Пскове ввели план "Эдельвейс", предполагающий сбор личного состава МВД, сообщило издание.

Атаки беспилотников на объекты в России

Поврежденный фасад одной из башен центра "Москва-сити" после атаки беспилотного летательного аппарата
Последствия одной из атак дронов на Москву (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance

С начала лета атаки дронов на объекты в глубине территории РФ участились. Так, в мае на Москву было совершено две таких атаки, а в июле и августе по объектам в столице дроны пытались ударить более пяти раз за месяц. Отдельными случаями стали атаки БПЛА в одно и то же здание делового центра "Москва-сити".

Киев не берет на себя ответственность за атаки

Официальные лица в РФ неоднократно называли подобные инциденты "попытками террористических атак" со стороны  Украины. При этом Киев не подтвердил свою причастность ни к одной из атак БПЛА, а советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк даже утверждал, что атаки могли быть совершены с помощью дронов, которые изготавливают в РФ.

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Власти: Военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали БПЛА

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