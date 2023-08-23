Дроны атакуют Москву каждый день: "Это всего лишь пролог"

Налеты дронов на Москву все регулярнее, и этот тренд сохранится, говорят эксперты. Они уверены, что Украина решают сразу несколько задач, атакуя c помощью БПЛА столицу России.

Беспилотники в ночь на среду, 23 августа, вновь атаковали Московскую область и российскую столицу. Последняя атака завершилась в частности падением сбитого российскими системами ПВО дрона на одну из высоток в "Москва-Сити". Ущерб относительно незначительный: помимо поврежденной новостройки в деловом центре Москвы сообщается о частичном разрушении частного дома в подмосковных Химках.

Регулярные атаки БПЛА на Москву начались в мае этого года попаданием сбитого бесспилотника в купол Сенатского дворца в Кремле. С тех пор эксперты насчитали уже 15 атак, и они только нарастают, последние шесть дней - без перерыва. DW поговорила с военными экспертами о целях и задачах, которые ставит перед собой Украина, атакуя дронами российскую столицу.

Атаки дронов - "сигнал москвичам и российскому руководству"

Все чаще, атакуя Москву, Украина выполняет ряд поставленных перед собой задач, говорят эксперты. Это, например, медийный эффект, чтобы "показать всему миру, и своим гражданам тоже, что Украина не подняла лапки к верху и отвечает на агрессию (со сторооны России. - Ред.)", объясняет израильский военный эксперт Сергей Мигдаль.

Вид на "Москва-Сити" Фото: Valery Sharifulin/Tass/dpa/picture alliance

Основная цель подобных нападений - "послать сигнал, что война не где-то далеко, а что она может прийти и приходит обратно в Россию", говорит немецкий эксперт из Европейского совета международных отношений Ульрике Франке (Ulrike Franke). Этот "сигнал", по ее выражению, отправляется, с одной стороны, простым жителям Москвы и должен донести до них, что "руководство страны не может их защитить".

С другой стороны, это и месседж самому политическому и военному руководству РФ. "Открытый вопрос - повлияют ли такие атаки на среднесрочные планы российского военного командования", - продолжает Франке. Например, заставив армию РФ отвести дополнительные системы ПВО к столице для укрепления ее защиты.

Атаки дронов это еще и оказание "психологического давления" на руководство России "в надежде вызвать какую-то (выгодную для Украины. - Ред.) реакцию российский властей. Это не только меры по защите, но и совершение каких-то ошибок, скажем, "в ответ на обстрелы Москвы утопить сгоряча турецкий сухогруз, идущий в один из портов на Дунае, что создаст большие проблемы с Эрдоганом, чего Россия старается избегать", уверен Сергей Мигдаль.

Практический смысл? "Парализовать" работу аэропортов в Москве

Помимо "сигнальных" атаки выполняют практические задачи, хотя до сих пор и не преследовали целей уничтожить какой-то конкретный объект в столице, добавляют эксперты. Кроме давления на руководство с целью отвести часть систем ПВО для защиты столицы, дроны вынуждают власти Москвы все чаще закрывать небо над регионом.

Сотрудники органов безопасности у получившего повреждения здания в "Москва-Сити" Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

"Удары по Москве не делаются с целью убить 100-500 человеков. Это не нужно и бессмысленно, а с целью заблокировать воздушное пространство и воздушные логистические артерии. Парализовать работу аэропортов и перевозок. Работает ли это? Да, несомненно", - считает израильский военный эксперт Игаль Левин.

Комментируя в своем телеграм-канале атаки украинских дронов, он отметил, что "Москва является крупнейшим транспортным узлом российского государства" и что изменить логистические цепочки "невозможно (это годы и даже десятилетия)". "Это и есть самая настоящая асимметрия в действии, как и с морскими дронами на Черном море", - добавил Левин.

Степень давления на гражданскую авиацию, возможно, пока не так сильна, сомневается Франке. Аэропорты по всему миру, по ее словам, всегда готовы к временным перебоям из-за полетов беспилотников. Тем не менее эксперты признают, что даже из-за "сравнительно небольшого" количества беспилотников гражданские аэропорты в Москве регулярно приходится закрывать. Критическим при этом может стать попадание беспилотника на территорию самого аэропорта, например, рядом с гражданскими лайнерами, и возможный урон одному или нескольким самолетам.

"Самое главное (помимо нанесения ущерба. - Ред.), я предсказываю, что все иностранные авиакомпании откажутся летать в Москву до окончания военных действий. Первые ласточки мы уже видим - компании, которые отказываются (ранее от полетов в Москву отказались "Туркменские авиалинии". - Ред.)", - говорит Сергей Мигдаль. Он призвал не забывать, что "24 февраля прошло года не стало никаких гражданских авиаперевозок в Украине, украинская гражданская авиация практически перестала существовать", и что украинцы постараются отплатить Москве "той же монетой".

Дыры в системе ПВО Москвы

Опрошенные DW эксперты дают различные оценке работе системе ПВО, защищающей столицу России. Ульрике Франке призывает не переоценивать легкость, с которой дроны из Украины преодолевают расстояние до Москвы. "Не стоит изображать это как летнюю прогулку - мы не знаем достоверно, сколько беспилотников на самом деле сбито, и какой процент из них достигает Москвы", - уточняет она. Сама по себе борьба с дронами, по ее словам, "не является чрезвычайно сложной", хотя и требует "быть в правильное время в правильном месте". Обе стороны активно и беспрерывно адаптируются и меняют способы атак и защиты, добавила она.

Тем не менее сам факт прилетов и ударов по Москве "уже есть проблема", констатирует израильский военный эксперт Давид Шарп. "Идеальное подавление таких атак было бы на границе с Украиной или в открытом пространстве, а не на территории самого города", - полагает он.

ЗРПК "Панцирь" на крыше здания Минобороны РФ в Москве Фото: picture alliance / NurPhoto

Несмотря на то, что еще со времен Советского Союза Москва - "это самый защищенный район" в России, дыры в ПВО вокруг столицы остаются, отмечает украинский военный эксперт Михаил Самусь. Проблема в том, что системы ПВО Москвы рассчитаны для противодействия ракетно-ядерным ударам и эффективны против более традиционных целей - крупных баллистических ракет, например, а не для защиты от малых объектов, добавляет Самусь. "А они часто произведены не из металла, а из композитных материалов, могут летать по сложным траекториям и являются в целом проблемой для ПВО", - говорит эксперт.

Есть дыры и на подлетах к российской столице, уверены эксперты. "Чтобы цель сбить, ее сначала надо обнаружить. Обнаруживают ее радиолокационные станции - в идеале, если они объединены в единое радиолокационное поле. Но, можно сделать вывод, что такого поля в России нет, комплексы ПВО прикрывают отдельные объекты, но не территорию", - объясняет Самусь в интервью DW. Поэтому украинская сторона, по его словам, сначала запускает беспилотник, чтобы вскрыть систему радиолокационных станций, а уже затем, обнаружив "пробелы", отправляет дроны "в глубину территории России, где насыщенность системами ПВО меньше, чем в приграничных районах", сказал Самусь.

Попытки обороняться от дронов уже в самой Москве, например, с помощью ЗРПК "Панцирь" - не лучшая стратегия, полагает Сергей Мигдаль, называя их "системой последнего шанса" и имея в виду то, что "Панцири" находятся непосредственно у защищаемых объектов и у них им остаются, по его словам, считанные секунды до момента, когда беспилотник поразит цель.

"Это всего лишь пролог"

У Украины нет своих "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров", и удары малогабаритных беспилотников, переносяших лишь несколько килограммов взрывчатки, по Москве и по российским тылам, - это "тактика слабой стороны", признает Мигдаль. "Значение атак не такое большое, не уничтожат они ни российские аэродромы, ни российскую авиацию. В этом смысле гораздо более практическое значение имеет использование боевых и разведывательных дронов разных типов на линии фронта", - уточняет он.

Тем не менее эксперты ожидают продолжения и усиления атак украинских беспилотников по российской территории и в частности по Москве. "Это всего лишь пролог", - уверен Давид Шарп. "Вот если бы речь шла о налете, скажем, 25 машин, которые в течение всей ночи выискивали объекты для атаки, что Россия не раз и не два устраивала в Киеве и других городах, то это был бы уже не пролог, а первый акт", - допускает Шарп.

Мигдаль, в свою очередь, не исключил в ближайшем будущем атак не единичных дронов, а волн беспилотников на Москву. "Давайте представим картину, что прилетит не три дрона, а тридцать или триста, со всех сторон?" - говорит Сергей Мигдаль. Если Украине в результате таких нападений "удастся надолго вывести из строя основные аэропорты Москвы, то это будет большой победой" для Киева и поражением России, продолжает Мигдаль, которое заставит власть предержащих что-то придумывать. "Вопрос, в какую сторону они пойдут - или искать компромисса и переговоров, или срыва всех пломб и тормозов и резкой неадекватной реакции", - резюмировал Сергей Мигдаль.

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