  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Беспилотник опять попал в башню в районе "Москва-Сити"

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам мэра Сергея Собянина, нанесен ущерб фасаду на уровне 21 этажа башни в районе "Москва-Сити", "нарушено остекление" 150 м², информации о пострадавших нет.

https://p.dw.com/p/4UcL8
Атака дронов в районе "Москва-Сити"
Атака дронов в районе "Москва-Сити" (фото из архива, Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO)Фото: Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO

Беспилотник снова повредил фасад башни в районе "Москва-Сити". Об этом во вторник, 1 августа, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, нанесен ущерб фасаду на уровне 21 этажа в той же башне в районе "Москва-Сити", что и в ночь на 30 июля, при этом "нарушено остекление" 150 м². Информации о пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Собянин.

По утверждению градоначальника, несколько беспилотников "при попытке пролета в Москву" были "сбиты средствами ПВО".

Реакция Минобороны РФ

В Минобороны РФ утверждают, что беспилотник в районе "Москва-Сити" был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", потерял управление и потерпел крушение. 

Два БПЛА "уничтожены в воздухе средствами ПВО" над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, уверяют в ведомстве. Там назвали произошедшее "атакой киевского режима". Украинские власти пока не отреагировали на инцидент. 

Обломки беспилотника в районе "Москва-Сити" будут направлены на взрыво-техническую экспертизу, сообщили ТАСС в экстренных службах.

СМИ: Внуково на время закрывали на прием и вылет рейсов
 

По данным агентства, Международный аэропорт Внуково на время закрывали на прием и вылет рейсов, самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Позднее работа воздушной гавани была возобновлена в полном объеме. 

На 21 этаже башни "IQ-Квартала" в районе "Москва-Сити", который был атакован беспилотником, находится Министерство экономического развития РФ, написал канал ASTRA. По его данным, московские таксисты наблюдали всплеск заказов из этого района и в целом из западной части города после прилета БПЛА. 

Ранее, 24 июля, дроны повредили здание рядом с министерством обороны РФ, 28 июля беспилотник был сбит над Новой Москвой. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников 30 июля. 

Смотрите также:

Интервью с Екатериной Шульман

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине: победа Путина на фронте уже невозможна? DW Новости

Война в Украине: победа Путина на фронте уже невозможна? DW Новости

Идет 519-й день вооруженного вторжения России на территорию Украины. Владимир Путин признал, что вооруженные силы Украины ведут контрнаступление, но демонстрирует оптимизм и отмечает высокие потери ВСУ. Однако Си-Эн-Эн утверждает, что ВСУ перебрасывают свежие силы на южный фронт. Судя по всему, Киев обнаружил слабые места в оборонительных линиях России. Подтверждают ли это западные эксперты?
29 июля 2023 г.28:04 мин.
external

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно, и что ЧВК "Вагнер" делает в ЦАР. DW Новости

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно, и что ЧВК "Вагнер" делает в ЦАР. DW Новости

Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия-Африка". В Нигере военный переворот, президент страны блокирован собственной гвардией.
28 июля 2023 г.30:51 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одна из российских ракет попала в Кривом Роге в жилой дом.

Удары по Кривому Рогу и другие события 523-го дня войны

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Акция солидарности с политзаключенными в Беларуси в Гданьске

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Права человека13 ч. назад
external

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Политика13 ч. назад26:01 мин.
Карикатура - в левой части карикатуры под заголовком "Было" карикатурный президент России Владимир Путин обнимает березку, в правой части под заголовком "Стало" - африканский континент.

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Политика17 ч. назад
Продуктовый дискаунтер Penny проводит акцию "Правдивые цены"

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Природа и окружающая среда11 ч. назад
Зерноуборочный комбайн немецкого концерна Claas

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Экономика и бизнес12 ч. назад
Флаги государств-членов БРИКС

Станет ли Эфиопия новым членом БРИКС?

Станет ли Эфиопия новым членом БРИКС?

Политика16 ч. назад
На главную страницу