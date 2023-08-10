День 533-й войны: Новые атаки БПЛА на Москву

На 533-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 10 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Новые взрывы в Подмосковье и Крыму

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рано утром силы ПВО сбили два ударных беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону города. По его словам, один дрон был сбит в Калужской области, а другой - в районе ЦКАД. В подмосковных аэропортах Домодедово и Внуково были временно ограничены прием и отправка рейсов. В аэропорту Внуково был введен план "Ковер", который вступает в силу, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты. По сообщению Росавиации, на запасные аэродромы были перенаправлены 10 самолетов. Ограничения в аэропортах были сняты в 05.25 мск.

В подмосковном Домодедово прогремел взрыв и разгорелся сильный пожар, сообщили российские Telegram-каналы. По сведениям SHOT, взорвались баллоны с газом. В пресс-службе управления МЧС по Москве указали, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По официальной версии, горел автосервис.

В аннексированном Россией Крыму сообщили о новых взрывах. Днем взрывы раздались в Джанкойском районе на севере полуострова. Оккупационные власти полуострова ранее предупреждали, что в населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12.00 до 15.00 будет происходить утилизация боеприпасов. Джанкойский район в списке не значился.

Контрнаступление ВСУ

В ходе контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются на двух участках фронта в Запорожской и Донецкой областях, рассказал спикер Генштаба украинской армии Андрей Ковалев. По его словам, подразделения ВСУ продолжают штурм на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Близ Урожайного, а также южнее и юго-восточнее Старомайорского украинские войска достигли частичного успеха и закрепляются на достигнутых рубежах, отметил Ковалев. В свою очередь россияне, по его словам, пытаются прорвать оборону ВСУ на востоке, они вели наступательные действия в районе Новокалинова, Авдеевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, но безуспешно.

Ситуация на Купянском направлении

Российские войска ночью атаковали Купянск Харьковской области, сбросив на город управляемую авиабомбу ФАБ-250, в результате повреждено здание горсовета, сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов. Утром россияне вновь обстреляли Купянск, повредив дом, написал он в Telegram. Кроме того, в результате обстрела села Кондрашовка Купянского района получили ранения мирные жители - 41-летний мужчина и 39-летняя женщина, сообщил Синегубов. "За прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов", - добавил он.

На фоне усилившихся российских обстрелов в Харьковской области начали обязательную эвакуацию жителей из Купянска и 36 сел Купянского района. Решение было принято в отношении населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, речь идет о Двуречанской поселковой Петропавловской сельской общин, а также частично Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин, сообщила Купянская городская военная администрация.

Российские удары с воздуха

Российские войска ночью осуществили массированную атаку беспилотниками на Ровненскую область, в результате в Дубенском районе разрушена нефтебаза, сообщил председатель Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, на месте происшествия работают 45 спасателей, а также следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области, задействованы 14 единиц техники и пожарный поезд. По данным Коваля, жертв нет. "Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", - добавил он.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 из 10 ударных беспилотников Shahed-136/131, выпущенных по территории Украины российскими войсками с северо-восточного направления из района Курска. Для поражения дронов-камикадзе были использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

В результате российского удара по Запорожью один человек погиб, не менее 16 получили ранения, сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Кроме того, повреждены медицинское и образовательное учреждения, а также два многоэтажных дома, добавил он.

В Киеве построят подземные укрытия

В Киеве построят отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ, сообщила Киевская городская военная администрация. "Это пилотные проекты. Такие постройки будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", - отмечается в сообщении. Если в школе или другом учебном заведении нет собственного укрытия, заключаются соглашения с соседними объектами, которые имеют убежище, добавили в КГВА. Всего укрытиями в Киеве уже обеспечено 83 процента детских садов, 91 процент школ, 95 процентов заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75 процентов учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Поставки вооружений Украине

Правительство ФРГ может вскоре объявить о поставке Украине ракет Taurus, сообщило издание T-online со ссылкой на источники. В настоящее время ФРГ работает над решением вопроса с США - своим основным союзником и главным помощником Украины в отражении российской агрессии, отметили собеседники издания. По сведениям T-Online, командование ВВС Германии уже дало добро на поставку ракет Taurus Киеву. Как указало издание, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится к скоординированным действиям с США по поставкам Украине немецких ракет Taurus и американских ATACMS.

Между тем президент США направил в Конгресс запрос о выделении 24 миллиардов долларов (21,8 млрд евро) на помощь Украине, пишет агентство Reuters. Речь идет о 13,1 млрд долларов (11,8 млрд евро) на помощь Киеву в области обороны, 7,3 млрд долларов (6,6 млрд евро) на экономическую и гуманитарную помощь, а также поддержку в области безопасности Украины и других стран, пострадавших от войны, уточнило агентство. Кроме того, глава Белого дома просит Конгресс выделить 200 миллионов долларов (182 млн евро) на противодействие деятельности частной военной компании "Вагнер" и иных ЧВК в странах Африки, указало Reuters.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Канады бронемашин Senator производителя Roshelle. "Эти бронемашины помогут прикрывать наших военных при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших солдат. Ведь, в конце концов, именно люди побеждают в войне", - написал он в соцсети X и поблагодарил власти и народ Канады за помощь.

Эстония отправит в Украину огнестрельное оружие и патроны к нему. Такое решение приняло правительство страны, поддержав предложение министра обороны Ханно Певкура. "Мы считаем своим долгом поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией", - заявил Певкур. По его словам, Россия ничего не добьется своей войной. Все, кто оказывает военную помощь Киеву, должны ускорить ее предоставление, а также увеличить свое собственное военное производство, сказал политик. С начала войны Эстония поставила Украине оружия и военной техники на 400 млн долларов (363 млн евро), что составляет более 1 процента ВВП страны.

Коридоры для гражданских судов

Военно-морские силы ВСУ объявили об открытии в Черном море коридоров для гражданских торговых судов. "Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - заявило командование ВМС ВСУ.

Как отмечается далее, эти маршруты Киев согласовал с Международной морской организацией (IMO), которая признала право Украины на свободное торговое судоходство. IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать торговому судоходству в Черном море. "Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в заявлении.

Гуманитарные коридоры

В Сумской и Волынской областях работают два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут вернуться в страну, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. "Колотиловка - Покровка - это маленький ручеек возможности, и люди едут. Не много, не мало, но 150 человек в день, в сутки, в световой день пересекает границу. Но это только на въезд", - сообщила она.

Верещук напомнила, что границы с РФ на выезд закрыты. "Мы запускаем своих граждан, но, конечно, мы не имеем никакого сотрудничества с врагом", - указала вице-премьер. Пограничный переход из Колотиловки Белгородской области в Покровку Сумской области работает с 5 августа. Кроме того, люди из оккупированных районов Украины могут попасть на контролируемую правительством территорию страны через Беларусь по коридору Доманово - Мокраны, добавила Верещук.

Вывоз украинских детей в Россию

По сведениям международной благотворительной организации "Детские деревни - SOS" (SOS Children's Villages), с начала российского вторжения более 19 тысяч украинских детей были разлучены с родителями и вывезены в РФ. "Это военное преступление и, согласно, международному законодательству, часть геноцида", - заявил глава украинского филиала организации Сергей Лукашов. По его словам, разлучение происходило по-разному. В начале войны многие оказались одни на оккупированных территориях из-за стремительно продвигавшейся линии фронта, а затем были вывезены россиянами в другие регионы Украины или в РФ. Позже российские силы предлагали украинским семьям отправить детей в летние лагеря, из которых их не возвращали обратно, а размещали в российских детских домах, больницах и приемных семьях, напомнил Лукашов.

Организация сообщила, что прилагает усилия по возвращению украинских детей. На сегодняшний день в Украину вернулись 385 вывезенных в Россию мальчиков и девочек, 84 из них - с помощью "Детских деревень SOS" и организаций-партнеров, уточнил он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Польша перебросит к границе с Беларусью до 10 тысяч солдат. 4 тысячи военнослужащих будут осуществлять поддержку пограничников, еще 6 тысяч будут находиться в резерве, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. "Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы сдерживать агрессора, и чтобы он не осмелился на нас напасть", - пояснил он. Власти Польши обеспокоены сообщениями о перемещении в Беларусь сотен боевиков ЧВК "Вагнер" после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина. Белорусская армия на текущей неделе проводит учения вблизи границы с Польшей.

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