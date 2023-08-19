Удар по Чернигову и другие события 542-го дня войны

В результате ракетного удара РФ по центру Чернигова погибли 7 человек, ранены еще 129. Владимир Зеленский посетил Стокгольм. Минобороны РФ вновь отчиталось о сбитых дронах.

На 542-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 19 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Удар ракеты в Чернигове

Российские войска нанесли удар по центру Чернигова, в результате погибли семь человек , в их числе - шестилетняя девочка. Еще 129, в том числе 15 детей и 15 полицейских, получили ранения. Удар пришелся по зданию местного драматического театра. В этот день в нем проходила выставка производителей военных дронов. "Из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда и повреждено здание Черниговского ОВД", - рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, были повреждены магазины, кафе и другие здания на соседних улицах. "Рядом остановка общественного транспорта, на ней остановился рейсовый автобус для посадки и высадки пассажиров. К сожалению, многие жертвы именно в этом месте. В выходной день в центральной части города всегда было многолюдно", - добавил он.

И.о. мэра Чернигова Александр Ломако назвал российский удар военным преступлением. "Это центр города, полдень, там было много людей. К тому же это религиозный праздник (Яблочный Спас. - Ред.), люди пришли на службу. Так что это невозможно расценить иначе как военное преступление против мирных граждан", - сказал он в интервью русской службе BBC. По его словам, мишенью россиян "было военное мероприятие, проходившее в здании драматического театре". "Но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители", - добавил он. В городе с 19 по 21 августа объявлен траур по погибшим.

ООН осудила атаку России на центр Чернигова и призвала Москву прекратить удары по населенным пунктам Украины. "Гнусность - нападать на главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отпраздновать религиозный праздник для многих украинцев", - заявила координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун.

Зеленский приехал в Стокгольм

В тот же день президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швецию. После переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном он сообщил о планах совместного производства и ремонта шведских БМП CV-90 на территории Украины. По его словам, украинские военные уже применяют данные БМП на поле боя. Кроме того, украинские военные уже начали обучение на шведских самоходных артиллерийских установках Archer, заявил Зеленский.

Одновременно лидеры двух стран обсудили предстоящие шаги по получению Киевом истребителей Gripen шведского производителя Saab, тестовые испытания которых с участием украинских пилотов уже начались.

Зеленский анонсировал переговоры cо Стокгольмом о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности. "Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны. Сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украинско-шведским двусторонним документом", - отметил он.

Стороны заявили также о подготовке нового, 13-го пакета шведской военной помощи и поддержке Швецией Украины на пути в ЕС. Стокгольм также присоединился к реализации "Формулы мира", в частности пунктов восстановления радиационной безопасности, справедливости, экологической безопасности и гуманитарного разминирования, отмечается далее.

После переговоров украинский лидер сообщил о готовности Швеции предоставить Украине высокотехнологичное насосное оборудование для восстановления водоснабжения после прорыва плотины на Каховской ГЭС, а также активно участвовать в восстановлении Украины.

Зеленский проведет в ближайшие дни переговоры с еще несколькими странами

Позже Зеленский встретился в Стокгольме с шведскими парламентариями, а также получил аудиенцию у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Украинский президент сообщил, что в ближайшие два дня проведет переговоры с "несколькими" государствами о предоставлении Киеву западных истребителей. По его словам, в течение ближайших недель станет яснее, получит ли Украина истребители.

Генштаб ВСУ: Продолжается наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях

В течение суток российские силы нанесли по территории Украины 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершив 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произошло 26 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ. В вечерней оперативной сводке отмечается, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. "На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного", - сообщило украинское командование.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по ЗРК, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 российских артиллерийских средств, 3 пункта управления и 3 средства ПВО, указывается в сводке Генштаба ВСУ.

Между тем Воздушные силы ВСУ заявили, что силы ПВО Украины сбили 15 из 17 российских ударных дронов, которые в ночь на 19 августа атаковали территорию Украины. Все беспилотники были выпущены из района Курска, атаки совершались в северных, центральных и западных областях Украины, отмечается далее.

Минобороны России: Украина пыталась ударить ракетой по Крыму

В ночь на 19 августа украинские войска пытались атаковать аннексированный Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованным в ударный вариант, утверждает министерство обороны России, уточняя, что ракета "была своевременно обнаружена и сбита в воздухе". По данным военного министерства РФ, жертв и разрушений нет.

Кроме того, российское ведомство отчиталось об уничтожении двух беспилотников, один из которых летел в сторону Москвы. Первый был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, а второй подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск, отчиталось Минобороны, отметив, что пострадавших и разрушений в результате крушения обоих БПЛА нет.

В Минобороны РФ также сообщили об атаке дрона на военный аэродром в Новгородской области. "БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", - заявили в ведомстве. В результате атаки возник пожар на стоянке самолетов, который был оперативно потушен, поврежден один самолет, отчиталось Минобороны. Российские Telegram-каналы пишут, что удар был нанесен по военной авиабазе Сольцы.

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