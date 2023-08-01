Атака беспилотников на Москву. Что говорят эксперты

Почему российская ПВО не может нейтрализовать летящие на Москву дроны? Будет ли нарастать интенсивность ударов по территории РФ? Почему власти вначале пытались игнорировать атаку на "Москва-Сити"? DW спросила экспертов.

Высотное здание "Москва-Сити" в столице РФ дважды за короткое время становилось объектом атаки беспилотников. В ночь на 30 июля в здание делового центра, где расположены, кроме прочего, офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи, врезались два дрона. Пострадали башня "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала. В ночь на 1 августа беспилотник снова повредил фасад башни в районе "Москва-Сити". Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что здание повреждено на уровне 21-го этажа в той же башне, что и в ночь на 30 июля, при этом "нарушено остекление" 150 м².

Как в Киеве отреагировали на взрывы в Москве

Российское агентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника сообщило, что врезавшиеся в высотку "Москва-Сити" в ночь на 1 августа дроны прилетели с территории Украины. Эту информацию подтвердил еще один источник в экстренных службах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку беспилотников в Москве. При этом взрывы в здании "Москва-Сити" прокомментировал официальный представитель ВСУ. "А где же славное эшелонированное российское ПВО?", - задал риторический вопрос спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 1 августа. "Украинские военные имеют определенный опыт сбивать (БПЛА. - Ред.). Российские же военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не первый раз. Ну, и надеемся, у них и не будет опыта (сбивания. - Ред.)", - цитирует Юрия Игната сайт "РБК-Украина".

Отреагировал на взрывы в столице РФ и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, - объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны", - написал Подоляк в "Твиттере".

Министерство обороны РФ назвало удары по "Москва-Сити" "атаками киевского режима" и заявило, что часть дронов была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они врезались в здание, а другая часть - сбита средствами ПВО в Московской области.

"Нейтрализация ракет зданиями и помещениями"

Бывший офицер-оперативник израильской полиции, а ныне - эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль, критически относится к заявлениям Минобороны РФ о нейтрализации дронов. "В Израиле хорошо знакомы с подобными репортажами сирийской ПВО о "сбитии всех ракет", при этом сирийцы снимают на видео горящие склады и аэропорты. У нас это называется "нейтрализация израильских ракет зданиями и помещениями", иронизирует Мигдаль.

По его словам, в российской армии "по-прежнему не решена проблема перехвата беспилотников и украинских ракет в районах, более близких к украинской границе или линиям соприкосновения". Вся тяжесть воздушной обороны РФ ложится на системы ближнего боя, в данном случае, на ЗРПК "Панцирь-С1", цель которого - защита важных объектов гражданской и военной инфраструктуры, объясняет эксперт.

"Это хорошая система высокого уровня. Но "Панцирь" срабатывает в последние несколько секунд до поражения цели, и это напоминает лотерею. Стопроцентной защиты не дает ни одна система. Вероятность того, что "Панцирю" не удастся перехватить дрон, очень высока: в некоторых случаях - не менее 50 процентов", - говорит собеседник DW.

Мигдаль скептически относится к заявлению Минобороны РФ о "подавлении дронов" еще по одной причине: подавлять беспилотники, которые прошли внешнее кольцо обороны и находятся над городом, по его словам, не имеет смысла. "В таких случаях дроны лучше сбивать. При сбитии велика вероятность того, что боеголовка взорвется в воздухе, и осколки упадут на землю или дома. Это неприятно, но все же лучше, чем если дрон отклонится от своего курса и попадет в какое-то другое здание, где могут находиться люди, и они погибнут или будут ранены", - говорит эксперт.

Средствами радиоэлектронной борьбы можно пользоваться на пустынной местности, отмечает Мигдаль, но "над городом беспилотники надо сбивать жестко, пока боеголовка не долетела до одного из домов на поверхности". Он уверен, что целью беспилотников была именно высотка "Москва-Сити", и называет "чистым везением" то, что при взрывах такой силы никто не пострадал.

Игнорирование события - давняя кремлевская стратегия

Израильский эксперт обращает внимание на то, что центральные российские телеканалы и СМИ практически проигнорировали первую атаку дронов на здание "Москва-Сити": главной темой утренних выпусков новостей 30 июля стал парад в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге с участием президента Владимира Путина. Минобороны и руководство России, по словам Мигдаля, "пытаются делать хорошую мину при плохой игре".

Российское руководство пользуется этой "давней кремлевской стратегией" с начала 2000-х годов - по мере укрепления контроля над медийным полем, говорит политолог Аббас Галлямов. Ее главный принцип, по словам эксперта, заключается в игнорировании того, что не нравится властям: "Значимость происходящего преуменьшают, пытаясь показать, что это не магистральное событие, а какая-то маргинальная история, не стоящая внимания. А говорят о событии только тогда, когда оно приобретает масштабный характер, и замолчать его просто нельзя".

Аббас Галлямов Фото: DW

Галлямов называет эту модель поведения "стратегией удержания, а не экспансии". Она рассчитана на лояльные правительству группы населения, считает политолог: "Если каждый день сообщать неприятные новости, люди схватятся за голову, скажут: "У нас все плохо", - и тогда власти их окончательно потеряют. Поэтому они выбрали этот путь: вести себя так, как будто бы ничего не случилось". Но эта стратегия проигрышна, уверен собеседник DW. "У людей происходит разрыв между реальностью и пропагандистским дискурсом, они начинают искать альтернативные источники информации, доверие к пропаганде падает - и это ведет к уменьшению числа лояльных граждан", - объясняет Галлямов.

Эксперт: Интенсивность ударов по РФ будет расти

Вторая атака беспилотников на здание "Москва-Сити" вынудила российское руководство отказаться от привычной стратегии игнорирования. 31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл взрывы "какими-то актами отчаяния на фоне неудач киевского режима" и говорил, что повышать уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье пока не планируется. Но уже 1 августа, комментируя новую атаку в беседе с журналистами, представитель Кремля сказал: "Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" сравнила атаки на "Москва-Сити" с терактами 11 сентября 2001 года в США.

Израильский эксперт по вопросам безопасности Сергей Мигдаль не исключает, что за атакой дронов на Москву стоит Украина, и уверен, что интенсивность ударов по территории РФ будет нарастать. "Пока что у Украины не такие большие возможности. Но это, безусловно, одна из целей украинцев, для достижения которой сейчас работает много институтов и промышленных предприятий", - говорит собеседник DW. Украинцы, по его словам, пытаются восстановить и нарастить утраченные за 30 лет объемы военной промышленности "в условиях российских бомбежек и обстрелов".

"Им приходится все это делать в полускрытых условиях, постоянно переносить производственные линии. Я знаю, что там есть инженеры и конструкторы, которые работают не в известных российской разведке институтах, а чуть ли не из частных квартир, чтобы не попасть под удары "Калибров" и "Кинжалов", - рассказывает Мигдаль. Но этот процесс, "безусловно, будет нарастать", уверен он: "Украинцы хотят максимально донести до населения России, что у поддержки Путина и российской войны есть цена".

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