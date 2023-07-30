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Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотников

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Повреждены фасады на двух офисных башнях района "Москва-Сити", сообщил Собянин.

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Атака БПЛА на Москву
Атака БПЛА на МосквуФото: Lev Sergeev/REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников. Соответствующую запись градоначальник оставил в воскресенье, 30 июля, в Telegram.

По его версии, "незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях" района "Москва-Сити". "Жертв и пострадавших нет", - добавил градоначальник.

Источник ТАСС в силовых структурах утверждал, что "на западе Московской области ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа". В экстренных службах агентству сообщили, что введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов в московской воздушной зоне. 

Взрыв в деловом центре "Москва-Сити"

Агентство  сообщило, что произошел взрыв на одном из этажей в здании "IQ-квартала" в деловом центре "Москва-Сити".  "На уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства.

Находившихся в башне "IQ-квартала" эвакуировали после происшествия. На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы. Взрыв, по предварительным данным, связан с беспилотником, отметило агентство.

Международный аэропорт Внуково закрывался на вылет и прилет, рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, сообщили авиационные службы. Позднее работа аэропорта была возобновлена. 

Информацию об атаках БПЛА в Москве и Московской области подтвердили в Минобороны РФ

Информацию об атаках БПЛА в Москве и Московской области подтвердили в Минобороны РФ. По его версии, два беспилотника "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение" на территории "Москва-Сити". Один БПЛА "уничтожен в воздухе средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области, добавили в ведомстве. Telegram-канал Baza ранее писал, что жители Одинцовского района сообщали о взрывах. В министерстве возложили ответственность за атаку на Киев. Украинская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

Telegram-канал 112 выложил видео с возможным беспилотником в районе "Москва-Сити", на кадрах виден всполох огня. По версии канала и ТАСС, пострадал охранник здания, официально эта информация пока не подтверждена.

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