СМИ: Атаку БПЛА на Москву организовала разведка Украины

Собеседники агентства AFP и украинских СМИ говорят, что за атакой беспилотников на Москву стоит ГУР Украины, целью которого было здание Минобороны РФ.

Атака беспилотников на Москву минувшей ночью была операцией Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, пишут в понедельник, 24 июля, агентство AFP и ряд украинских СМИ со ссылкой на осведомленные источники. AFP не приводит никаких деталей операции. "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - цитирует своего собеседника "в секторе безопасности и обороны" газета "Украинская правда ". По его словам, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы". Украинский портал LIGA.net тоже со ссылкой на свои источники пишет, что целью атаки было здание министерства обороны РФ в Москве.

Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы

В ночь на 24 июля по Москве были запущены как минимум два беспилотника. По словам мэра города Сергея Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Минобороны РФ утверждает, что оба аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Обломки одного из БПЛА были обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту - недалеко от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Рядом также находится военный университет, в котором предположительно расположен "штаб кибератак ГРУ", указал расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. По его словам, речь среди прочего идет о хакерской группировке FancyBear, которую неоднократно связывали с Главным разведывательным управлением российского Генштаба.

Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ. Это четвертая с мая атака беспилотников на Москву, о которой стало известно. Официальный Киев прямо не подтверждал и не отрицал свою причастность к ним.

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