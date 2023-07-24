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СМИ: Атаку БПЛА на Москву организовала разведка Украины

Даниил Сотников
1 ч. назад

Собеседники агентства AFP и украинских СМИ говорят, что за атакой беспилотников на Москву стоит ГУР Украины, целью которого было здание Минобороны РФ.

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Крыша дома в Москве, поврежденная БПЛА
Крыша дома в Москве, поврежденная БПЛАФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Атака беспилотников на Москву минувшей ночью была операцией Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, пишут в понедельник, 24 июля,  агентство AFP и ряд украинских СМИ со ссылкой на осведомленные источники. AFP не приводит никаких деталей операции. "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - цитирует своего собеседника "в секторе безопасности и обороны" газета "Украинская правда". По его словам, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы". Украинский портал LIGA.net тоже со ссылкой на свои источники пишет, что целью атаки было здание министерства обороны РФ в Москве.

Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы

В ночь на 24 июля по Москве были запущены как минимум два беспилотника. По словам мэра города Сергея Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Минобороны РФ утверждает, что оба аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Обломки одного из БПЛА были обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту - недалеко от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Рядом также находится военный университет, в котором предположительно расположен "штаб кибератак ГРУ", указал расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. По его словам, речь среди прочего идет о хакерской группировке FancyBear, которую неоднократно связывали с Главным разведывательным управлением российского Генштаба. 

Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ. Это четвертая с мая атака беспилотников на Москву, о которой стало известно. Официальный Киев прямо не подтверждал и не отрицал свою причастность к ним.

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