СМИ: Атаку БПЛА на Москву организовала разведка Украины
Атака беспилотников на Москву минувшей ночью была операцией Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, пишут в понедельник, 24 июля, агентство AFP и ряд украинских СМИ со ссылкой на осведомленные источники. AFP не приводит никаких деталей операции. "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - цитирует своего собеседника "в секторе безопасности и обороны" газета "Украинская правда". По его словам, "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы". Украинский портал LIGA.net тоже со ссылкой на свои источники пишет, что целью атаки было здание министерства обороны РФ в Москве.
Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы
В ночь на 24 июля по Москве были запущены как минимум два беспилотника. По словам мэра города Сергея Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Минобороны РФ утверждает, что оба аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
Обломки одного из БПЛА были обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту - недалеко от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Рядом также находится военный университет, в котором предположительно расположен "штаб кибератак ГРУ", указал расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. По его словам, речь среди прочего идет о хакерской группировке FancyBear, которую неоднократно связывали с Главным разведывательным управлением российского Генштаба.
Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ. Это четвертая с мая атака беспилотников на Москву, о которой стало известно. Официальный Киев прямо не подтверждал и не отрицал свою причастность к ним.
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