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Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы

Анатолий Арни
49 мин. назад

Как минимум два БПЛА попали в здания на Комсомольском проспекте и улице Лихачева в Москве. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Комсомольский проспект в Москве (фото из архива)
Комсомольский проспект в Москве (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

В ночь на понедельник, 24 июля, Москва была атакована беспилотниками, информацию об этом подтвердил мэр города Сергей Собянин. Сообщается как минимум о двух летательных аппаратах - остатки одного из БПЛА обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту. Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ.

По словам Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Telegram-каналы Shot и 112 сообщают, что в обоих случаях БПЛА попали в здания и произошли взрывы.

Атаку подтвердили и в Минобороны РФ. Согласно заявлению ведомства, "средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение". Произошедшее Минобороны назвало "попыткой террористической атаки".

За последние месяцы Москву и область уже четырежды атаковали БПЛА

В июне российские СМИ сообщали о как минимум одной атаке беспилотников по объектам вблизи российской столицы - 21 июня три БПЛА упали в Новой Москве и Подмосковье. Согласно заявлению Минобороны РФ, они были сбиты с помощью средств РЭБ.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об атаке беспилотников, в результате которой небольшие повреждения получили два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве, а несколько БПЛА упали в Подмосковье. Минобороны РФ тогда заявляло, что ПВО удалось предотвратить атаку на город восьми дронов, при этом пострадало два человека.

3 мая стало известно об ударе дронов по зданию Сенатского дворца в Кремле. В Москве это назвали спланированной террористической акцией и покушением на Путина. Власти Украины при этом отрицают свою причастность к ударам по Кремлю.

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Комсомольский проспект в Москве (фото из архива)

Два беспилотника попали в здания на юго-западе и юге Москвы

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