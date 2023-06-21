В Новой Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Дроны были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Два беспилотника самолетного типа упали при подлете к складам одной из воинских частей.

Московская область рано утром в среду, 21 июня, подверглись атаке беспилотников - в Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты три БПЛА, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также целый ряд Telegram-каналом.

Один дрон упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два беспилотных аппарата были сбиты в Подмосковье "в районе (дислокации) Таманской дивизии". О каких-либо повреждениях на земле не сообщается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали около 5.30 и 5.50 мск при подлете к складам одной из воинских частей. "Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале, приложив фото с мест происшествия.

Предыдущие атаки дронов на Москву и область

Это уже не первая попытка атаковать Москву с помощью БПЛА. 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, в результате которой небольшие повреждения получили два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве. Пострадали два человека. Несколько беспилотников также упали в Подмосковье. По словам губернатора, в Московской области сработали средства ПВО, которые сбили несколько дронов на подлете к столице.

Минобороны РФ тогда заявляло, что ПВО удалось предотвратить атаку на город восьми дронов. Из них три были подавлены средствами РЭБ, а остальные пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал эту атаку террористической акцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин оценил работу системы ПВО Москвы "как штатную, удовлетворительную". "Хотя есть над чем работать", - признал он.

3 мая стало известно об ударе дронов по зданию Сенатского дворца в Кремле. В Москве это назвали спланированной террористической акцией и покушением на Путина. Власти Украины категорически отвергли свою причастность к ударам по Кремлю.

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