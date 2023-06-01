Дроны в Москве, обстрелы у границы: в чем успех и риск Киева

В войне России с Украиной новая тенденция - боевые действия все чаще ведутся уже и на российской территории. Что за этим стоит и как на такие действия Киева реагирует Запад?

Все повторяется. Как и в предыдущие дни, в ночь на четверг, 1 июня, Россия подвергла массированному обстрелу Киев, на этот раз - ракетами. Сообщается о гибели двух женщин и ребенка. Из Белгородской области с утра поступает информация о продолжении обстрелов со стороны Украины и о возможном новом рейде действующей с украинской территории вооруженной группы граждан РФ "Русский добровольческий корпус" (РДК). Российские СМИ сообщили о сбитом в Калужской области беспилотнике.

Накануне массированная атака беспилотников в Москве и области стала одной из мировых топ-новостей. Хотя впервые с начала вторжения России в Украину беспилотники были сбиты над Кремлем еще в начале мая, создается впечатление, что война лишь теперь вышла за украинскую территорию. "Война пришла в Россию", - пишут западные СМИ. Это не так.

Сбитый беспилотник над Кремлем, 3 мая 2023 года Фото: Ostorozhno Novosti/REUTERS

Атаки беспилотниками - в основном по объектам военной и энергетической инфраструктуры - продолжаются почти год. Этот касается не только аннексированных территорий Украины, включая Крым, но и самой РФ. Одним из первых объектов был НПЗ в Ростовской области в июне 2022 года. Реже наносились удары в глубине территории России. В декабре аэродром стратегической авиации в Энгельсе был атакован дважды. Тогда и сейчас в РФ назвали происходящее "терроризмом".

Что стоит за атаками дронов на Москву?

Украинские власти, как правило, не берут на себя ответственность за подобные акции. При этом российская сторона атакует Украину по всей территории, в разы больше, используя дроны и ракеты различного типа. Ущерб и количество жертв несопоставимы. В мае атаки дронами и обстрелы участились с обеих сторон.

Герхард Мангот Фото: Gerhard Mangott

Что за этим стоит? Есть ли связь между ожидающимся контрнаступлением украинской армии и атакой беспилотников на Москву? Можно ли ставить эти события в один ряд с обстрелами приграничных районов и вторжением в эти районы воюющих на стороне Киева вооруженных групп из числа граждан РФ?

Мнения аналитиков расходятся. Австрийский политолог, эксперт по России Герхард Мангот (Gerhard Mangott) в беседе с DW упоминает в одном контексте атаку дронами в Москве, обстрелы пограничных районов РФ и вылазку "партизан" - так он назвал бойцов базирующихся в Украине и состоящих якобы из граждан РФ военизированных формирований "Легион Свобода России" и "Русский добровольческий корпус".

Психологический и военный эффект

"Очевидно, с украинской стороны есть желание донести ужасы войны до (российской. - Ред.) столицы, - продолжает Мангот. - Живущим там людям хотят показать, что государство не в состоянии их защитить - ни в приграничных районах, ни в Москве". По его словам, это подрывает попытку российских властей "создать у российского общества впечатление, что войны нет".

Комплекс ПВО "Панцирь-С" на параде в Москве, май 2019 года Фото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin

О психологическом и военном эффекте пишет киевское издание "Левый берег". "Это называется познать ношу войны", - считает обозреватель Кирилл Данильченко. Он называет военным "успехом" то, что российские ЗРК, задействованные в Москве, не будут использованы на фронте в Украине.

Берлинский военный эксперт из аналитического центра Европейский совет по международным отношениям Густав Грессель (Gustav Gressel) призывает различать удары дронами и события в Белгороде. Атаки дронами Москвы Грессель, отвечая на вопрос DW, называет "инструментами психологического ведения войны с целью поднять российскую номенклатуру утром из постели грохотом ПВО".

"История с Белгородом и атаки в приграничье связаны с контрнаступлением ВСУ", - полагает Грессель. Он объясняет это желанием Киева заставить Россию перебросить ресурсы для защиты границы и таким образом улучшить шансы на успех ВСУ в контрнаступлении. Насколько это сработает, станет понятно через несколько недель, добавил эксперт.

Как Запад реагирует на атаку дронов

На Западе сдержанно реагируют на последние события такого рода. Представитель правительства Германии в среду, 31 мая, отвечая на вопрос DW, сказал, что международное право позволяет Украине наносить удары по российской территории в целях самообороны, но добавил, что Берлин против использования для этого переданного Киеву немецкого оружия.

Густав Грессель Фото: DW

Похоже прозвучала и реакция из США - главного поставщика вооружений Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заверил, что при ударах по Москве не применялось американское оружие. При этом он подчеркнул, что США "не поддерживают атаки внутри России".

Ранее представители РДК использовали во время рейда на территорию РФ область как минимум американские бронеавтомобили. Густав Грессель надеется, что это не повторится: "Это может вызвать сопротивление тех в Вашингтоне, кто предупреждает об угрозе эскалации. Белый дом чрезвычайно осторожен, и Киеву следует быть более аккуратным". В целом же Грессель убежден, что "у Украины есть полное право атаковать Россию". По его выражению, "никто не просил президента Путина начинать эту войну, теперь ему нужно считаться с последствиями".

Желание получить F-16 как сдерживающий фактор

На фоне расширения географии ударов по территории России Олег Игнатов, эксперт центра International Crisis Group, в беседе с DW предположил, что Украина пытается "повысить цену войны для России". Он напомнил о программной статье командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, в которой тот отмечал необходимость ударов по российской территории. Залужный написал, что один из источников поддержки войны в РФ - ощущение "безнаказанности, которую обеспечивает физическая удаленность" от войны и ее последствий.

Президенты Байден и Зеленский на саммите G7 в Японии, 21 мая 2023 года Фото: Susan Walsh/POOL/AFP/Getty Images

Игнатов констатирует, что США имеют "большое влияние на Украину, но не во всем". Эксперт полагает, что Вашингтон может убедить Киев не использовать какие-то американские вооружения для ударов по территории РФ, например ракетные системы HIMARS, но не более.

Обозреватели отмечают, что желание Киева получать оружие от Запада является сдерживающим фактором. На недавнем саммите G7 в Японии президент США Джо Байден сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать истребители F-16, которые давно хочет получить Киев, для ударов по российской территории. Пока есть решение западных партнеров об обучении украинских пилотов, но не о поставках самих самолетов.

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