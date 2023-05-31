"Конец путинской стабильности": СМИ ФРГ о дронах в Москве

Война, развязанная Путиным против Украины, возвращается к нему бумерангом, пишут немецкие СМИ. Как они оценивают последствие атаки дронов на Москву и Подмосковье и ее возможное влияние на дальнейший ход войны - у DW.

Война в Украине, которую многие москвичи считали далекой, внезапно пришла в их дома, констатируют обозреватели ряда немецких газет, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, случившуюся 30 мая. Утратят ли россияне доверие к нарративу гос-СМИ и не выйдет ли прецедент с дронами Украине боком, если Запад передумает поставлять ей истребители F-16? Такими вопросами задаются немецкие журналисты.

TAZ: Попадание в самое сердце

"С тех пор как Россия напала на Украину, российское государство манипулирует новостями так, как ему удобно. Россия давно выставляет себя жертвой, а не преступником, отвергает обвинения в бесчеловечности и обвиняет в зверствах украинцев, европейцев, проще говоря - Запад", - пишет обозреватель газеты Die Tageszeitung (TAZ) Инна Хартвих (Inna Hartwich).

По ее мнению, "террористическая атака" дронов, как ее назвали в российском МИД, отлично вписывается в нарратив, где "Россия представлена защитницей добра, а Запад - воплощением зла". "Однако россияне уже начинают понимать, пускай и медленно, что что-то в этой истории не сходится. Наблюдается эффект бумеранга: война, ответственность за которую они с себя снимают, которую они оправдывают и о которой не хотят слышать, возвращается в их дома в виде дронов. Это сеет ужас, - констатирует журналистка. "Напротив находится детский сад моего сына. Как мне теперь спать спокойно?" - говорят себе те, кто до сих пор мог очень даже спокойно спать, в то время как в тысяче километров от них бомбы разрушали детсады чужих дочерей и сыновей - руками россиян".

"Из-за беспилотного летательного объекта многие москвичи узнали, что стабильность, которую так расхваливал Путин, осталась в прошлом. Российское государство уязвимо, оно не может гарантировать безопасность своих граждан", - резюмирует Хартвих.

Die Zeit: Неуязвимость Москвы оказалась иллюзией

Аналогичное мнение высказывает обозреватель газеты Die Zeit Михаэль Туман (Michael Thumann). "Из Москвы война в Украине долгое время казалась далекой, происходящей лишь на экранах телевизоров и не мешающей жизни столицы. Дроны, атаковавшие в начале недели запад Москвы и некоторые районы Подмосковья, демонстрируют, что российская военная кампания бьет теперь по собственной стране. Жители столицы считали себя неуязвимыми, но это оказалось иллюзией", - отмечает он.

Вместе с тем журналист пытается проанализировать, какие последствия имело бы признание Киевом за собой ответственности за это нападение. "Конечно, полеты дронов над Москвой никак нельзя сравнивать с массированными российскими атаками на украинские города с применением ракет, гиперзвукового оружия, крылатых ракет, осколочных и фосфорных бомб, а также дронов-камикадзе иранского производства. (…) И все же многое изменилось бы, если бы Украина взяла на себя ответственность за эти воздушные атаки. Ее оборонительная война, несмотря на неравенство сил, могла бы быть приравнена к российской наступательной войне. А к критикам поставок вооружений на Западе, вероятно, примкнуло бы больше сторонников, разделяющих мнение, что речь идет о конфликте двух сторон, и не желающих в него вмешиваться".

"Прежде всего, Украине надо проявить осторожность, чтобы не поставить крест на нынешнем важном для нее деле: поставке западных истребителей. (…) Ведь западные страны едины во мнении, что самолеты F-16 должны служить защите Украины на ее территории и в ее воздушном пространстве. Если на Западе сложится впечатление, что истребители в один прекрасный день могут появиться над Москвой, сделка грозит сорваться", - предупреждает Туман.

FAZ: Признак слабости

Ту же мысль развивает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхад Фезер (Reinhard Veser). "Для украинского руководства подобные атаки беспилотников сопряжены с риском подогреть недоверие союзников в связи с опасениями, что западное оружие может быть использовано для нападения на территорию РФ. Тем более что на этот раз - в отличие от предыдущих атак - не было поражено ни одного важного в военном отношении объекта. Но, похоже, смятение, которое таким образом сеют в России, с точки зрения Украины того стоит", - рассуждает он.

Взрыв при ударе беспилотника по Сенатскому дворцу Кремля, 3 мая 2023 года Фото: Ostorozhno Novosti/REUTERS

При этом журналист указывает, что "масштабы политического ущерба, нанесенного российскому режиму" атакой дронов, гораздо больше масштабов ущерба материального. Появление дронов над Москвой, как и боестолкновения в Белгородской области и атаку беспилотника на Кремль, он считает "признаками собственной слабости", которые трудно использовать для патриотической мобилизации населения.

WAZ и Bild: Протесты в РФ как возможное следствие атак дронов

Обозреватель газеты WAZ Ян Йессен (Jan Jessen) предполагает, что появление дронов в Москве и Подмосковье, в том числе в районе, где расположена одна из резиденций Путина, может ослабить лагерь сторонников войны. "Население российской столицы впервые почувствовало, что такое ужас, в котором жители Украины живут с февраля прошлого года", - указывает он и добавляет: "Поджигателям войны в Москве становится все труднее скрывать то, что они спровоцировали. Приведет ли это к переосмыслению, возможно, даже к более масштабным протестам среди российского населения - вопрос открытый. Но восстание в России против войны было бы лучшим способом окончательно положить ей конец".

Похожую оценку высказывает и обозреватель таблоида Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) в комментарии под названием "Война вернется к Путину бумерангом": "До сих пор она (кремлевская пропаганда. - Ред.) пыталась внушить каждому россиянину: война далеко, вас она никак не касается… Однако после атак на Москву всем россиянам до последнего становится понятно: если они не выступят против разжигателя войны Путина, война не пощадит и их. Самое время для начала сопротивления".

Смотрите также: