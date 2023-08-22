Глава МИД Германии считает атаки дронов на РФ легитимными

Россия напала на Украину, а Киев обороняется в рамках международного права, заявила Бербок. Она также призвала поставить Украине технику для преодоления минных полей и сообщила, что Берлин работает над вопросом о Taurus.

В Берлине и Таллинне считают, что регулярные атаки беспилотников на Москву, предположительно, совершаемые Украиной, не нарушают международное законодательство. Россия напала на Украину, а Украина обороняется "в рамках международного права", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 22 августа, в Берлине на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Так она ответила на вопрос журналистов об увеличении числа ударных дронов над Москвой. В свою очередь министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

Бербок о противоминном оборудовании и ракетах Taurus

Одновременно Бербок призвала оснастить украинскую армию оборудованием для обнаружения и обезвреживания оставленных Россией мин. В Украине существуют "огромные минные поля, прежде всего, на востоке", которые по размеру можно сравнить с Западной Германией, напомнила она.

На вопрос о возможной передаче Берлином немецких крылатых ракет Taurus, которые ранее запросил Киев, Бербок заявила: "Мы усердно над этим работаем".

Инциденты с дронами в Москве

В последнее время инциденты с дронами происходят в Москве и Московской области, а также в других регионах РФ практически ежедневно. Россия при этом обвиняет в атаках с применением дронов Украину. Власти в Киеве при этом не делают заявлений о том, идет ли речь об атаках со стороны Украины.

В частности, утром 22 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Московской области силы "ПВО сбили два ударных беспилотника". Российское госинформагентство ТАСС опубликовало кадры с места падения беспилотных летательных аппаратов в Красногорске. По данным российского Telegram-канала "SHOT", публикующего предполагаемые видео с места событий, в Красногорске беспилотник был сбит близ здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на парковке.

21 августа Бербок косвенным образом высказалась за скорое принятие Берлином решения о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus. "За последние полтора года мы не просто наглядно, а самым беспощадным образом увидели, что каждый день имеет значение", - заявила она. Канцлер ФРГ Олаф Шолц (Olaf Scholz) пока не принял решения о поставках Taurus.

Смотрите также: