  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Минобороны РФ сообщило о сбитых под Москвой беспилотниках

Даниил Сотников
11 мин. назад

В Подмосковье были сбиты два БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Все московские аэропорты ввели ограничения на прием и вылет рейсов.

https://p.dw.com/p/4VO8k
Здание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФФото: picture alliance / NurPhoto

Над территорией Московской области были обнаружены и сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило министерство обороны России в понедельник, 21 августа.

Первый БПЛА был сбит в 06.50 утра по московскому времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны.

Еще один "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" был обнаружен в 08.16 по местному времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сообщило Минобороны, не уточнив, есть ли разрушения и пострадавшие.

В московских аэропортах задерживают рейсы

В московском аэропорту "Внуково" сообщили РИА "Новости", что "по независящим от него причинам" были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

В аэропорту "Домодедово" также сообщили, что с 6.26 утра ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов "для обеспечения дополнительных мер безопасности". Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани, сообщает РИА "Новости". "Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты", - пишет агентство. Позже, по данным российских информагентств, работа обоих аэропортов была восстановлена.

Атаки БПЛА на Москву

Сообщения об атаках и попытках атак БПЛА на Москву стали регулярно появляться в последние недели. Минобороны России и местные власти утверждают, что удары организованы Украиной. Официальный Киев не подтверждал и не опровергал свою причастность к ним.

В ночь на 18 августа обломки дрона упали в районе "Экспоцентра" в Москве. До этого беспилотники дважды атаковали башни Москва-Сити.

Смотрите также:

Интервью с Екатериной Шульман

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Взрыв в Сергиевом Посаде и сбитые беспилотники в Подмосковье. DW Новости (09.08.2023)

Взрыв в Сергиевом Посаде и сбитые беспилотники в Подмосковье. DW Новости (09.08.2023)

Мощный взрыв прогремел на заводе в Сергиевом Посаде. Десятки человек пострадали. В окрестностях завода жители находят предметы, похожие на снаряды. Причастность Украины российские власти изначально отбросили. А мэр Москвы заявил о перехвате двух беспилотников на подлете к столице. Мы опросили западных экспертов о том, как они оценивают взрыв и прогнозируют ли усиление атак на территории России?
9 августа 2023 г.28:58 мин.
Повреждения на Крымском мосту

Канал CNN получил от СБУ видео атаки дрона на Крымский мост

Канал CNN получил от СБУ видео атаки дрона на Крымский мост

Служба безопасности Украины передала американской телекомпании CNN собственную видеозапись удара по Крымскому мосту в июле 2023 года. По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара использовался украинский дрон Sea Baby.
Политика16 августа 2023 г.
Поврежденное здание в Москве

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны в Украине

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны в Украине

Над Москвой вновь сбит дрон, обломки упали на Экспоцентр. На совещании оккупационной "полиции" в Энергодаре произошел взрыв. РФ вновь обстреляла Запорожье.
Политика18 августа 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание министерства обороны РФ

Минобороны РФ сообщило о сбитых под Москвой беспилотниках

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаги стран БРИКС

Интересы России в Африке. Какую роль играет саммит БРИКС?

Интересы России в Африке. Какую роль играет саммит БРИКС?

Политика4 ч. назад
Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 года

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Политика5 ч. назад
С несколькими перерывами Нильс Таль в Украине с мая прошлого года

Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Конфликты20 августа 2023 г.
На месте удара ракеты в центре Чернигова

Удар по Чернигову и другие события 542-го дня войны

Удар по Чернигову и другие события 542-го дня войны

Конфликты19 августа 2023 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Ракеты Taurus и немецкий страх

Ракеты Taurus и немецкий страх

Политика19 августа 2023 г.30:00 мин.
Порнография в интернете

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Общество19 августа 2023 г.
На главную страницу