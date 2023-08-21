Минобороны РФ сообщило о сбитых под Москвой беспилотниках

В Подмосковье были сбиты два БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Все московские аэропорты ввели ограничения на прием и вылет рейсов.

Над территорией Московской области были обнаружены и сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило министерство обороны России в понедельник, 21 августа.

Первый БПЛА был сбит в 06.50 утра по московскому времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны.

Еще один "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" был обнаружен в 08.16 по местному времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сообщило Минобороны, не уточнив, есть ли разрушения и пострадавшие.

В московских аэропортах задерживают рейсы

В московском аэропорту "Внуково" сообщили РИА "Новости", что "по независящим от него причинам" были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, а часть рейсов перенаправлены в другие аэропорты.

В аэропорту "Домодедово" также сообщили, что с 6.26 утра ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов "для обеспечения дополнительных мер безопасности". Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани, сообщает РИА "Новости". "Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты", - пишет агентство. Позже, по данным российских информагентств, работа обоих аэропортов была восстановлена.

Атаки БПЛА на Москву

Сообщения об атаках и попытках атак БПЛА на Москву стали регулярно появляться в последние недели. Минобороны России и местные власти утверждают, что удары организованы Украиной. Официальный Киев не подтверждал и не опровергал свою причастность к ним.

В ночь на 18 августа обломки дрона упали в районе "Экспоцентра" в Москве. До этого беспилотники дважды атаковали башни Москва-Сити.

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