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Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника по Москве

Сергей Ромашенко
38 мин. назад

По словам Сергея Собянина, дрон был уничтожен на подлете силами ПВО. Ранее пресс-служба аэропорта Внуково объявила о временном закрытии воздушной зоны.

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Сотрудники пожарно-спасательных служб РФ возле здания "Москва-Сити"
Повреждения в Москва-Сити после удара беспилотника в ночь на 1 августаФото: Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO

Москву утром, 6 августа, пытался атаковать беспилотник, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он.

Об уничтожении БПЛА отчиталось и Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ намеревались атаковать с помощью дрона объекты в Московской области, но беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Ранее пресс-служба московского аэропорта Внуково сообщила о временном закрытии воздушной зоны и ограничении на прием и выпуск самолетов. Запрет действовал на протяжении полутора часов, после чего был отменен.

Атаки беспилотников по российской столице

После российского вооруженного вторжения в Украину Москва уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая два дрона атаковали купол Сенатского дворца в московском Кремле. Утром 30 мая три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям. Один дрон врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. В ночь на 30 июля и на 1 августа беспилотники атаковали башни Москва-Сити.

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