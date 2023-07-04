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В небе над Новой Москвой и областью сбиты беспилотники

Александра Иванова
18 мин. назад

В московском аэропорту Внуково закрыто небо, рейсы перенаправляют в другие аэропорты.

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Пассажиры в аэропорту Внуково (фото из архива)
Пассажиры в аэропорту Внуково (фото из архива)Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Два беспилотника были сбиты над Новой Москвой, в районе поселка Валуево, передают утром во вторник, 4 июля, русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. Как сообщил DW один из пассажиров Внуково, начиная примерно с 5:25 утра (мск) все рейсы аэропорта были отложены. Небо над аэропортом на момент публикации оставалось закрытым.

Около 8 утра по московскому времени было объявлено о вылете первого рейса за 4,5 часа - в Стамбул, указал собеседник DW.

Между тем Telegram-канал Baza пишет, что беспилотник в ночь на 4 июля атаковал военную часть в подмосковной Кубинке. "По предварительным данным около 4 утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. В результате взрыва жертв и пострадавших нет", - говорится в посте.

Над Новой Москвой было сбито 4 беспилотника, еще один - в Калужской области, пишет, в свою очередь, Telegram-канал "ЧТД". По его сведениям, один из беспилотников упал в районе Кубинки, другой - в деревне Кривошеино.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на тему инцидентов в своем Telegram-канале: "Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах".

Новость дополняется

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