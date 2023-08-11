  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Собянин: Обломки беспилотника упали на западе Москвы

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По данным Baza, фрагменты дрона обнаружены недалеко от ГКБ № 67, близ Карамышевской набережной. Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе.

https://p.dw.com/p/4V2Ch
Красная площадь в Москве
Красная площадь в Москве (фото из архива)Фото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/IMAGO

Обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной на западе Москвы. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его верcии, была осуществлена попытка пролета одного беспилотника, "в результате работы ПВО он был ликвидирован". "Серьезных разрушений нет", - уверяет Собянин. Экстренные службы работают на месте.

В Минобороны РФ заявили, что БПЛА был нацелен на объект на территории Москвы. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и "потерпел крушение в лесном массиве на западе города", утверждают там. Оборонное ведомство РФ возложило ответственность на Киев, украинская сторона пока не прокомментировала информацию.

На время приостанавливал прием и отправление рейсов Внуково

Российские СМИ сообщали о закрытии аэропорта Внуково и воздушного пространства над Калугой. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, БПЛА летел со стороны Истринского района Подмосковья, он был снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы.

Как уточняет Baza, фрагменты дрона обнаружены на дереве в лесном массиве недалеко от Городской клинической больнице (ГКБ) № 67, близ Карамышевской набережной.

SHOT: речь могла идти о дрон-камикадзе "Бобер"

По версии канала SHOT, речь могла идти о дроне-камикадзе "Бобер". По мнению экспертов, он может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки. Канал опубликовал "момент уничтожения" беспилотника в Москве, на видео заметен взрыв.

Ранее, 10 августа, Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотных аппарата, летевших в сторону города.

Смотрите также:

Взрыв в Сергиевом Посаде

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Морские дроны ВСУ бомбят корабли РФ: масштабы атак будут нарастать?

Морские дроны ВСУ бомбят корабли РФ: масштабы атак будут нарастать?

Украина объявила российские порты в Черном море зоной военной угрозы: морские дроны атаковали суда РФ. Поврежден десантный корабль и судно, перевозившее нефть для Минобороны России.
5 августа 2023 г.30:21 мин.
external

Новая атака по Москва-Сити, заключенные для Минобороны России, потери ВСУ. DW Новости

Новая атака по Москва-Сити, заключенные для Минобороны России, потери ВСУ. DW Новости

Что не так с системой ПВО в столице или, как объяснить участившиеся атаки дронами Московского региона? Дважды ударяют в одно и то же место не случайно, считает военный эксперт. Также в выпуске: последствия российского удара в Кривом Роге, контрнаступление ВСУ, вербовка заключенных для Минобороны России и реакция министра обороны Литвы на наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
1 августа 2023 г.31:18 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель Tornado с ракетами Taurus

Берлин изучает возможную поставку Киеву ракет Taurus

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Скульптура "Родина-мать" в Киеве

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Общество8 ч. назад
Человеческие эмбрионы под микроскопом в лаборатории университета Монаша в Австралии

Ученые вырастили почти человеческий эмбрион. "За" и "против"

Ученые вырастили почти человеческий эмбрион. "За" и "против"

Наука3 мин. назад
Смартфон, на котором установлены популярные соцсети

В тюрьму за донаты: в РБ все чаще сажают за пожертвования

В тюрьму за донаты: в РБ все чаще сажают за пожертвования

Правосудие и закон1 ч. назад
Туристы в Венеции

В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

Общество8 ч. назад
Штаб-квартира германской разведывательной службы BND в Берлине

Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Политика18 ч. назад
Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Где падали дроны в Москве и области

Где падали дроны в Москве и области

Конфликты20 ч. назад10 фото
На главную страницу