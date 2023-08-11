Собянин: Обломки беспилотника упали на западе Москвы

По данным Baza, фрагменты дрона обнаружены недалеко от ГКБ № 67, близ Карамышевской набережной. Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе.

Обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной на западе Москвы. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его верcии, была осуществлена попытка пролета одного беспилотника, "в результате работы ПВО он был ликвидирован". "Серьезных разрушений нет", - уверяет Собянин. Экстренные службы работают на месте.

В Минобороны РФ заявили, что БПЛА был нацелен на объект на территории Москвы. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и "потерпел крушение в лесном массиве на западе города", утверждают там. Оборонное ведомство РФ возложило ответственность на Киев, украинская сторона пока не прокомментировала информацию.

На время приостанавливал прием и отправление рейсов Внуково

Российские СМИ сообщали о закрытии аэропорта Внуково и воздушного пространства над Калугой. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным Telegram-канала Baza, БПЛА летел со стороны Истринского района Подмосковья, он был снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы.

Как уточняет Baza, фрагменты дрона обнаружены на дереве в лесном массиве недалеко от Городской клинической больнице (ГКБ) № 67, близ Карамышевской набережной.

SHOT: речь могла идти о дрон-камикадзе "Бобер"

По версии канала SHOT, речь могла идти о дроне-камикадзе "Бобер". По мнению экспертов, он может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько кг взрывчатки. Канал опубликовал "момент уничтожения" беспилотника в Москве, на видео заметен взрыв.

Ранее, 10 августа, Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотных аппарата, летевших в сторону города.

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